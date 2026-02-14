巴黎凱旋門點火儀式爆持刀襲擊 有恐怖罪前科男子遭警擊斃
更新時間：09:25 2026-02-14 HKT
發佈時間：09:25 2026-02-14 HKT
發佈時間：09:25 2026-02-14 HKT
法國巴黎地標凱旋門（Arc de Triomphe）周五（13日）發生襲擊事件，一名有恐怖罪行前科男子持刀襲擊執勤憲兵，遭開槍擊斃。
現場靠近無名戰士公墓（Tomb of the Unknown Soldier），當時正在舉行一項點火儀式，一名正在主持儀式的憲兵被該名男子用刀割傷，負責保安的警員立刻開火，男子身中多槍送院，但傷重不治。
曾服刑12年 列監視名單
反恐檢察官辦公室表示正在調查此案，並派遣調查人員前往現場。
當局指，該名男子是法國公民，1978年出生，2012年他因在比利時襲擊3名警察而被判處17年監禁，罪名包括謀殺未遂、恐怖主義等罪名；2015年移送法國，服刑至2025年12月24日出獄，此後一直受到警方的監視和例行檢查。
馬克龍讚揚憲兵制止恐怖襲擊
一名接近案件的消息人士透露，嫌犯名叫巴赫里爾（Brahim Bahrir），當局已知他已激進化，並已被列入監視名單。
消息人士表示，巴赫里爾曾致電他早前居住的巴黎郊區附近的警察局，表示他將「實施一場大屠殺」，警方隨即展開追捕行動。
總統馬克龍讚揚憲兵，稱他們「強力介入阻止了這場恐怖攻擊」。
最Hit
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
2026-02-13 13:00 HKT
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
2026-02-13 13:47 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
2026-02-13 13:18 HKT
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
2026-02-12 16:31 HKT