愛潑斯坦案｜英媒揭年輕女子從隱蔽口進宮見安德魯 員工聽「暗號」放行

美國淫媒Jeffrey Epstein案件持續發酵。英媒13日披露，被稱為「蘿莉快運」（Lolita Express）的愛潑斯坦專機，曾多達90次飛抵英國。有受害人聲稱，抵達後被安排前往白金漢宮，與英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）會面，並以「溫莎夫人」作為代號進入王室居所。

愛潑斯坦「蘿莉快運」專機90次抵英

綜合《太陽報》及《每日郵報》報道，至少一名受害人指曾搭乘愛潑斯坦專機飛往英國，其後被帶至白金漢宮見安德魯。另有消息人士透露，部分女子亦曾被送往王室在倫敦的其他住所與其會面。

據報，安德魯會向工作人員表示：「溫莎夫人很快就會到，請讓她進來並帶她上來。」「溫莎夫人」正是代指這些女子的暗號，員工聽後心領神會。

有王室內部人士形容，相關安排令員工感到不滿，因這些訪客幾乎未經正常保安審核，卻可透過隱蔽的員工入口進入王室範圍，「這種情況太頻繁了，他們（在講電話時）通常會翻著白眼，然後答道：『好的，先生』。」

少女被送白金漢宮見安德魯 以「溫莎夫人」代號入內

文件亦顯示，安德魯被指與至少4名女性有牽連。《每日郵報》更披露，愛潑斯坦曾帶一名年輕羅馬尼亞模特兒到白金漢宮與安德魯共進私人晚餐。其後愛潑斯坦向該模特兒轉述，安德魯認為她「很漂亮」，並說「男人不會看你的衣服，他們會看穿它」。

羅馬尼亞模特兒進宮晚餐 愛潑斯坦：男人會看穿你的衣服

目前英國警方正評估針對安德魯的相關指控。英國前首相Gordon Brown公開呼籲警方展開刑事調查，形容事件可能是「至今最大醜聞」，指多名來自不同國家的少女疑曾在英國遭販運。

安德魯過往一直否認涉及任何不當行為。隨着愛潑斯坦檔案持續曝光，事件對英國王室形象的衝擊仍在擴大。