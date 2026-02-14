伊朗局勢｜美雙航母壓境 特朗普：伊朗政權更迭「最理想」 傳擬定數周軍事行動

美國總統特朗普證實，他將派遣第二艘航母「福特號」前往中東，警告伊朗若未能就核計畫達成協議，就會需要「福特號」。他又表明，伊朗政權更迭將是「最理想的事情」。而路透社引述2名美國官員報道，如果特朗普下令向伊朗發動攻擊，美軍已擬定為期數周的軍事行動計劃。

「無法達協議就需要福特號」

特朗普周五（13日）在白宮被記者問及有關「福特號」將從加勒比海調往中東的報道時表示：「如果我們無法達成協議，我們就會需要它。」

特朗普在北卡羅來納州布拉格堡軍事基地對記者說：「與伊朗達成協議一直很困難，有時候你必須要令人恐懼，這是唯一真正能解決局勢的方法。」

特朗普指伊朗政權更迭是最好事情，圖為伊朗最高領袖哈梅內伊。法新社

特朗普：如談判不成功，伊朗會糟糕。美聯社

美國媒體引述消息人士透露，美軍於本月12日下令，將原部署於加勒比海的航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）航母打擊群調往中東。美聯社/示意圖

拒表明盼由誰來領導伊朗

當被記者問及是否想要伊朗的「政權更迭」時，特朗普表明：「這似乎是最理想的事情。」特朗普拒絕透露他希望誰接替伊朗最高領袖哈梅內伊的權力，但他補充說「那裏有一些人選」。

他先前曾全面撤回要求伊朗政權更迭的呼聲，警告這可能引發混亂。

他說：「它（福特號很快就會啟程，我們已有一艘航艦剛抵達那裡。如有需要，我們會做好準備，這是一支非常強大的軍隊。」

警告若談判不成功 將是伊朗糟糕一天

特朗普表示，他相信與伊朗的談判將會「成功」，但稱「如果沒有成功，那對伊朗而言將是糟糕的一天，非常糟糕。」

關於如何避免美國軍事行動，他說：「如果他們給我們合適的條件，我們就不會那麼做。」

傳美或派第3艘航母到中東

另有美媒報道，五角大樓亦正準備向中東增派第三艘航母布殊號（USS George H.W. Bush），預計兩週後由美國東岸啟航。不過，相關部署仍可能因局勢變化而作出調整。

美國已派遣「林肯號」前往中東，成為目前部署在當地12艘美國海軍軍艦之一。鑑於「福特號」目前在加勒比海的位置，可能還要數周才能抵達伊朗海岸。

美軍或襲國家和安全設施

當被問及關於可能持續的美軍軍事行動準備工作時，白宮發言人凱利表示：「特朗普總統在伊朗問題上擁有所有選項，他會聽取各種觀點，但最終決定基於對我們國家和國家安全的最佳利益。」

一名美國官員指，在持續的軍事行動中，美軍可能會打擊伊朗的國家和安全設施，而不僅僅是核基礎設施。該官員拒絕提供具體細節，但表示美方完全預期伊朗會報復，導致雙方在一段時間內的反擊與報復。

伊朗警告襲美軍基地報復

伊朗革命衛隊警告，若對伊朗領土發動攻擊，他們可能會對任何美軍基地進行報復。

美國在中東地區設有基地，包括約旦、科威特、沙特阿拉伯、卡塔爾、巴林、阿聯酋及土耳其。