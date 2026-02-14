報告：近九成關稅成本由美企與消費者承擔 特朗普「外國埋單」論受挑戰

美國哥倫比亞廣播公司報道，紐約聯邦儲備銀行最新分析指出，總統特朗普去年推行的多項關稅措施，其經濟成本幾乎悉數由美國本土消費者與企業承擔，與白宮一直以來強調「外國出口商埋單」的說法明顯存在落差。

最高法院或最快今月20日公布關稅案裁決

報告顯示，美國進口商品平均關稅由不足3%升至2025年的13%。研究人員估算，約九成關稅負擔最終轉嫁至美國進口商，再反映在零售價格與企業成本之上。數據指出，在去年1月至8月期間，美國進口商承擔高達94%的關稅成本；即使至去年11月，相關比例仍達86%。

特朗普早前在《華爾街日報》撰文辯稱，關稅影響主要由外國生產商及中間商吸收，並稱出口依賴度高的國家別無選擇，只能承擔成本。路透社

特朗普早前在《華爾街日報》撰文辯稱，關稅影響主要由外國生產商及中間商吸收，並稱出口依賴度高的國家別無選擇，只能承擔成本。然而，紐約聯儲的研究結果與主流經濟學界觀點一致，認為關稅最終仍由本土市場消化。

白宮力挺政策 強調通脹受控

白宮副新聞秘書庫什向哥倫比亞廣播公司發聲明表示，過去一年平均關稅上升近七倍，但通脹壓力有所緩和，企業利潤亦見增長，強調減稅、放寬監管、能源供應及關稅政策共同推動經濟。

不過，有在中美兩地營商的美企曾直言，在對華關稅下，公司需為從中國運回美國組裝的零件支付最高25%關稅，「如果中國願意付，我樂見其成，但實際上是我們在付錢」。

美國聯邦最高法院即將審理特朗普援引《國際緊急經濟權力法》徵稅是否合法。最高法院大法官傑克遜表示，案件涉及多項複雜法律問題，須審慎處理。彭博社報道，美國最高法院將2月20日定爲下一個意見發佈日，最快可能在當天公布關稅案裁決結果。

賓夕凡尼亞大學沃頓商學院估算，若關稅政策被推翻，政府或需向企業退還高達1,680億美元稅款。美國貿易代表格里爾則揚言，即使裁決不利，政府亦可迅速改以其他法律條文徵稅，包括「301條款」、「232條款」、「122條款」及「338條款」等，在裁決結果後翌日即可恢復徵收關稅。