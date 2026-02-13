Hello Kitty｜山口裕子掌舵設計46年 宣布交棒轉做顧問

日本三麗鷗公司宣布，旗下人氣角色Hello Kitty第3代設計師山口裕子，將交捧給新一代設計師Aya（筆名）。山口裕子自1980年起負責Hello Kitty的創作，至今已46年。

據三麗鷗介紹，山口裕子同時是公司董事，一直是三麗鷗角色創作的核心人物。

三麗鷗在公告中寫道：「山口裕子通過親自策劃簽名會傾聽粉絲意見，並積極與國內外藝術家和設計師合作，將Hello Kitty打造成了深受喜愛的角色。」Hello Kitty的青梅竹馬兼男友Dear Daniel，以及爸爸送的寵物波斯貓Charmmy Kitty等角色，也是由山口裕子設計。

新設計師Aya此前一直與山口裕子共同負責Hello Kitty的設計，預計年中完成交接。而山口裕子將轉任顧問，繼續支持這個長青IP。