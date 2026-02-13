愛潑斯坦案｜高盛首席律師下台 曾親暱嗌「Uncle」收愛馬仕等厚禮

美國高盛集團首席律師魯姆勒（Kathy Ruemmler）周四晚宣布將於6月底從高盛離職。美媒報道，司法部公開的愛潑斯坦（Jeffery Epstein）文件詳細披露了魯姆勒與愛潑斯坦親密往來。而高盛曾為魯姆勒辯護了數月之久。



魯姆勒在聲明中說，「今天早些時候，我遺憾地告知蘇德巍（David Solomon，高盛集團董事長兼行政總裁），我計劃於2026年6月30日辭去高盛首席律師兼總法律顧問一職。」蘇德巍另發聲明表示已接受魯姆勒的辭呈，並尊重其決定。

魯姆勒曾在奧巴馬時期任白宮法律顧問，更一度被視為美國司法部長的熱門人選，2020年加入高盛。據路透社報道，美國司法部公開的愛潑斯坦文件顯示，魯姆勒在2014年至2019年7月間與愛潑斯坦有大量交流，並收昂貴禮物。愛潑斯坦被指性虐待未成年少女及性販運與未成年少女性交。

感謝「傑弗里牌」光彩打扮

魯姆勒在電子郵件中稱呼愛潑斯坦「傑弗里叔叔」（Uncle Jeffrey），先後多次感謝對方贈送名酒、手袋等昂貴禮物。在一封2018年的郵件中，她向愛潑斯坦索要Apple Watch錶帶，表示：「我超喜歡愛馬仕那個！可以的話，我想要40毫米、不鏽鋼款靛藍色皮革錶帶。」

2019年1月，她對愛潑斯坦送給她更多禮物表示感謝，親暱地以「叔叔」稱呼對方。她在郵件中寫道：「今天被傑弗里叔叔打扮得光彩奪目！『傑弗里牌』靴子、手袋，還有手錶！」

更受爭議的是，在當媒體開始追查愛潑斯坦獲得司法特殊待遇時，魯姆勒利用其法律專業，指導愛潑斯坦如何回應媒體詢問。在2019年7月愛潑斯坦因性販運罪名被捕當晚，在獄中除了打電話給律師，也聯絡過魯姆勒。

魯姆勒3日曾發表聲明說：「我處理傑弗里·愛潑斯坦相關事務時是一名辯護律師。我是以律師身份認識他的，這也是我與他關係的基礎。」她補充道：「我對他的任何犯罪行為都不知情，也對他後來暴露的惡魔面目一無所知。」她和許多涉及愛潑斯坦檔案的人一樣，對認識愛潑斯坦表示「後悔」。