Lyft司機載客中途突取消訂單亂走 15歲女險遭綁架跳車逃生

即時國際
更新時間：15:45 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-13 HKT

美國猶他州一名母親幫女兒在Lyft平台叫車，年僅15歲的女兒上車後，她卻發現司機取消行程，更朝目的地反方向行駛。她驚覺女兒可能遭綁架，叫司機停車不果，所幸女兒勇敢跳車，驚險逃離。

女子拉米雷斯（Karina Ramirez）向當地電視台ABC4表示，事發於7日下午，她在Lyft平台為15歲女兒叫車，要去一個距離住家車程約20分鐘的地點。沒想到女兒上車後，在光天化日之下差點被司機綁架。

Lyft網約車。 資料圖片
拉米雷斯表示，當時她收到女兒手機通知，說司機突然取消了行程，開始往不同方向駕駛。「女兒問我：『媽，你有取消Lyft訂單嗎？』我說沒有，她說『司機說你取消了訂單，似乎出了點問題』」。

拉米雷斯得知後，立即使用另外一個位置共享軟件追蹤，發現車子正在往反方向行駛。她說：「我當時整個人都在發抖，心想，我的孩子在哪裡！」雖然女兒不斷要求司機停車，但是司機都不理會。就在拉米雷斯的女兒感到生命受到威脅時，她勇敢找到機會跳車，最後成功逃離現場。

拉米雷斯指控叫車平台在保障乘客安全方面做得不夠，才會導致女兒差點被綁架，以後再也不會使用他們的服務。Lyft回應表示，已將涉案司機除名，之後將會配合司法部門調查。

警方發言人表示，案件正在調查中，同時提醒搭乘者為了保護自身安全，最好選擇在公共場所上下車，使用GPS跟蹤行車路線，並與家人分享位置。

