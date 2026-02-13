Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

堅持戴頭盔悼念戰亡運動員 烏選手遭取消冬奧資格 澤連斯基頒勳章力挺

即時國際
更新時間：12:04 2026-02-13 HKT
發佈時間：12:04 2026-02-13 HKT

烏克蘭鋼架雪車（Skeleton）名將赫拉謝克維奇（Vladyslav Heraskevych）因堅持佩戴繪有「悼念戰亡運動員」圖案的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並取消參賽資格。事件引發軒然大波，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開發聲力挺，並授予選手國家最高榮譽，強調選手只是在展現榮譽，且此舉「並未違反任何規則」。

27歲的赫拉謝克維奇原定於周四（12日）參加米蘭冬奧賽事，但他所準備的頭盔上印有在俄烏戰爭死亡的烏克蘭運動員圖像，被國際奧委會判定不符合規範，導致他無法在當天參加比賽。赫拉謝克維奇計劃向國際體育仲裁院（CAS）提出上訴，而拉脫維亞雪車協會亦已提交抗議，要求恢復其參賽資格。

相關新聞：
俄烏戰爭︱俄羅斯中將上周五遭伏擊 疑犯杜拜被捕

遭禁賽選手：「這就是我們尊嚴的代價」

這頂引發爭議的頭盔上，印有多名在烏克蘭戰爭中遇難的運動員圖像，包括舉重、拳擊、冰球、射擊等項目的選手。赫拉謝克維奇認為，向這些犧牲者致敬「比體育更重要」。在被取消資格前，他在周三（11日）的訓練中排名第一，實力備受矚目。

赫拉謝克維奇在遭禁賽後於社交平台X上發文直言：「這就是我們尊嚴的代價。」隨後他獲得澤連斯基頒發「自由勳章」（Order of Freedom），以表彰他堅守立場的精神。

針對此爭議，澤連斯基在X上公開發文感謝赫拉謝克維奇，形容這頂頭盔是關於「榮譽與追思」，更是提醒全世界俄羅斯侵略的真面目，以及爭取獨立所付出的代價。

IOC：必須維護比賽場地中立

澤連斯基強調，「在這件事上，並沒有違反任何規則」，並指出自俄羅斯揮軍以來，已有660名烏克蘭運動員和教練死於俄羅斯之手。

然而，國際雪車和鋼架雪車聯合會表示， 赫拉謝克維奇戴頭盔的決定「不符合奧林匹克憲章和運動員表達準則」。

國際奧委會主席考文垂（Kirsty Coventry）解釋，雖然各方並未反對頭盔背後強大的紀念意義，但奧委會必須維護比賽場地的中立性。奧委會曾提議讓選手改戴黑色臂章，並在完賽後再展示頭盔，但顯然未被選手接受。

選手父親：IOC摧毀運動員夢想

烏克蘭體育部長比德尼（Matvii Bidnyi）表示，雖然這是一個不公正的決定，但烏克蘭代表團並沒有退賽計畫。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）炮轟國際奧委會此舉是禁掉自家的名譽，「後代子孫將會記住這一刻是奧委會的恥辱」。

赫拉謝克維奇的父親兼教練米哈伊洛（Mykhailo Heraskevych）也痛心表示，國際奧委會此舉徹底摧毀了他們的夢想。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前