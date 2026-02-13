堅持戴頭盔悼念戰亡運動員 烏選手遭取消冬奧資格 澤連斯基頒勳章力挺

烏克蘭鋼架雪車（Skeleton）名將赫拉謝克維奇（Vladyslav Heraskevych）因堅持佩戴繪有「悼念戰亡運動員」圖案的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並取消參賽資格。事件引發軒然大波，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開發聲力挺，並授予選手國家最高榮譽，強調選手只是在展現榮譽，且此舉「並未違反任何規則」。

27歲的赫拉謝克維奇原定於周四（12日）參加米蘭冬奧賽事，但他所準備的頭盔上印有在俄烏戰爭死亡的烏克蘭運動員圖像，被國際奧委會判定不符合規範，導致他無法在當天參加比賽。赫拉謝克維奇計劃向國際體育仲裁院（CAS）提出上訴，而拉脫維亞雪車協會亦已提交抗議，要求恢復其參賽資格。

遭禁賽選手：「這就是我們尊嚴的代價」

這頂引發爭議的頭盔上，印有多名在烏克蘭戰爭中遇難的運動員圖像，包括舉重、拳擊、冰球、射擊等項目的選手。赫拉謝克維奇認為，向這些犧牲者致敬「比體育更重要」。在被取消資格前，他在周三（11日）的訓練中排名第一，實力備受矚目。

赫拉謝克維奇在遭禁賽後於社交平台X上發文直言：「這就是我們尊嚴的代價。」隨後他獲得澤連斯基頒發「自由勳章」（Order of Freedom），以表彰他堅守立場的精神。

針對此爭議，澤連斯基在X上公開發文感謝赫拉謝克維奇，形容這頂頭盔是關於「榮譽與追思」，更是提醒全世界俄羅斯侵略的真面目，以及爭取獨立所付出的代價。

IOC：必須維護比賽場地中立

澤連斯基強調，「在這件事上，並沒有違反任何規則」，並指出自俄羅斯揮軍以來，已有660名烏克蘭運動員和教練死於俄羅斯之手。

然而，國際雪車和鋼架雪車聯合會表示， 赫拉謝克維奇戴頭盔的決定「不符合奧林匹克憲章和運動員表達準則」。

國際奧委會主席考文垂（Kirsty Coventry）解釋，雖然各方並未反對頭盔背後強大的紀念意義，但奧委會必須維護比賽場地的中立性。奧委會曾提議讓選手改戴黑色臂章，並在完賽後再展示頭盔，但顯然未被選手接受。

選手父親：IOC摧毀運動員夢想

烏克蘭體育部長比德尼（Matvii Bidnyi）表示，雖然這是一個不公正的決定，但烏克蘭代表團並沒有退賽計畫。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）炮轟國際奧委會此舉是禁掉自家的名譽，「後代子孫將會記住這一刻是奧委會的恥辱」。

赫拉謝克維奇的父親兼教練米哈伊洛（Mykhailo Heraskevych）也痛心表示，國際奧委會此舉徹底摧毀了他們的夢想。

