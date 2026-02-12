犯罪集團利誘美軍與中國公民假結婚 圖取得軍事基地通行證

美國佛州搗破假結婚案，檢方起訴11人，指他們利誘美國軍人與中國公民假結婚，使中國公民取得移民福利，並透過眷屬身分取得進入美國軍事基地的通行證。

據美國霍士新聞（Fox News）報道，美國移民暨海關執法局（ICE）指出，背後有一個中國犯罪集團主使。這類假婚姻在全美各地發生，包括佛州、紐約州、康州、內華達州。

這些「假夫妻」會拍攝合照及製造相關生活證明，作為提交給移民當的證據，但事實上在中國籍配偶取得合法移民身分後就會離婚，而美軍可分階段領取報酬。截至目前，已有4名海軍認罪。

其中一名被控美軍尊巴（Raymond Zumba），賄賂佛州傑克遜維爾海軍航空站（NAS Jacksonville）一名人事官員及其配偶，試圖取得非法發出的戰爭部身分識別證。被賄賂職員向當局通報，並假裝核發證件，當局在尊巴與中國籍共犯前往軍事基地領取證件時，將他們當場逮捕。