恐怖前男友︱美28歲華女遭槍殺 稱案發前遭跟蹤騷擾

美國賓夕法尼亞州一名年僅28歲的華人女子YuanYuan Lu （音譯：盧媛媛），當地時間2月8日疑遭前男友Yujun Ren（音譯：任宇俊）槍殺。任宇俊已向警方自首。

稱遭前男友性侵

據紅星新聞報道，當地警方稱，任宇俊已於2月8日中午12時30分左右帶著律師前來自首。警方以涉嫌謀殺罪將其逮捕。當地檢察官辦公室宣布，將對32歲的任宇俊提起刑事殺人罪、持有犯罪工具罪和跟蹤罪的起訴。目前，任宇俊已於8日晚些時候被提審，並被拒絕保釋。

任宇俊（音譯）疑槍殺前女友。 當地警方

據警方透露，2月8日中午任宇俊自首後，隨後帶領警方來到了當地一處住宅附近，在那裡他們發現一名頭部中槍的女子坐在汽車駕駛座上。經警方確認，該女子正是盧媛媛，而警方發現時，她已經身亡。

檢察官表示，他們的調查揭露了一系列「令人不寒而慄的行為」。據警方文件顯示，就在遇害前幾小時，2月7日晚間，盧媛媛曾到警察局報警，稱自己很害怕任宇俊，因為他總是隨身攜帶著槍支。她還提到自己遭到了跟蹤騷擾，報警當天還遭到其性侵，於是她決定結束這段關係。事發前，她收拾好了行李打算徹底離開，並將任宇俊的聯繫方式全部列黑名單。

警方透露，任宇俊於8日清晨開始跟蹤受害者的車輛，隨後開槍將其射殺。證據顯示，在8日凌晨5時45分左右監控鏡頭拍下，盧媛媛駕車駛過時，任宇俊的車就在其後方尾隨。幾小時後，盧媛媛就在車內被其殺害。

根據法庭文件，任宇俊告訴警方，當時他站在盧媛媛的車門外。他稱盧媛媛「說了些傷人的話，還帶走了他們的貓狗，所以我從腰間掏出一把槍想嚇唬她，結果槍走火了」。

華人女子盧媛媛（音譯）。 gofundme

盧媛媛的家人在其遇害後，在國外某籌款網站上發起了緬懷和籌集善款的活動。其表姐在網站上發帖稱：「媛媛一直身處一段虐待關係中，時刻生活在恐懼之中。直到最近，她才鼓起勇氣向親朋好友傾訴自己的遭遇，並向警方尋求幫助。」

盧媛媛的表姐在接受採訪時稱，倆人交往約一年時間，上周盧媛媛才向自己傾訴，說在這段感情中遭到虐待，是在自己的勸說下，盧媛媛才有勇氣去報警的。「媛媛是一個開朗、善良、活潑的孩子，她給身邊的人帶來了快樂。她很少表露自己的痛苦，也不想給別人增加負擔，而是默默承受著這一切，直到為時已晚。」

盧媛媛的表姐稱，盧媛媛2009年跟隨父親一起來到美國。前不久，盧媛媛的父親剛回到國內看望家人，留盧媛媛獨自在美國生活。

