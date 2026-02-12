Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI女副總反情色內容 被指歧視男性遭解僱

更新時間：09:24 2026-02-12 HKT
發佈時間：09:24 2026-02-12 HKT

美國人工智能公司OpenAI以性別歧視（歧視男性）為由，解僱了女產品政策副總裁拜爾邁斯特（見圖）。據悉OpenAI計劃在旗下聊天機械人ChatGPT產品中推出AI情色內容，拜爾邁斯特表示反對。

拜爾邁斯特（Ryan Beiermeister）2024年中從Facebook母公司Meta過檔OpenAI。在OpenAI任職一年多期間，她擔任副總裁，領導該公司的產品政策團隊。《華爾街日報》引述知情人士透露，OpenAI是於1月初解僱拜爾邁斯特，當時她剛休完假。

OpenAI告訴她，解僱她與她涉嫌對一名男同事性別歧視有關。OpenAI計劃本年初推出一項「成人模式」新功能，讓成人用戶在ChatGPT中進行包含性話題的成人主題對話，但遭到公司內部研究人員的批評，拜爾邁斯特也表示擔憂。據悉研究人員研究了部分用戶如何對聊天機械人產生不健康的依戀，指性內容可能會加劇某些用戶將AI角色視為伴侶的情感投射。

拜爾邁斯特對媒體說：「指控我歧視任何人，是完全錯誤的。」OpenAI一名發言人則稱，拜爾邁斯特的離職與她在公司工作期間提出的任何問題無關。據報拜爾邁斯特在任時還告訴同事，她認為OpenAI攔截兒童剝削內容的機制不夠有效，且公司無法充分將成人內容與青少年隔離開來。

