英23歲女子為特朗普問題爭吵 遭醉父開槍誤殺 美國一爭議政策疑成導火線

英國廣播公司（BBC）2月11日報道，一名來自英國柴郡窩寧頓的23歲女子，於2025年1月赴美國德州探望父親期間，遭對方槍擊胸口身亡。案件近日在英國進行死因研訊，庭上披露，父女當日曾因美國總統特朗普的政治議題爆發激烈爭執，其後父親在展示槍支時疑因醉酒誤殺女兒。

死者露西．哈里森（Lucy Harrison）於1月10日在德州遇害。其男友Sam Littler在庭上作供稱，兩人當時前往美國度假並探望露西父親Kris Harrison。期間父女曾就特朗普即將展開第二任期的相關議題發生「激烈爭吵」。

死者露西．哈里森（Lucy Harrison）/美國警方

Lucy Harrison於2025年1月赴美國德州探望父親期間，與父親就特朗普問題發生激烈爭拗，其後遭對方槍擊胸口身亡。X@BPINewsOrg

Lucy Harrison於2025年1月赴美國德州探望父親期間，與父親就特朗普問題發生激烈爭拗，其後遭對方槍擊胸口身亡。美聯社

Littler表示，露西一直對父親熱衷談論擁有槍支感到不滿。庭上亦透露，Kris Harrison早年移居美國，曾因酗酒問題接受治療。案發當日，Kris Harrison承認飲用了約500毫升白葡萄酒，酒癮復發。

根據庭上供詞，1月10日上午父女爆發爭執。露西曾問父親：「如果我是那個遭遇性侵犯的女孩，你會怎麼想？」其父回應稱，自己還有兩名與他同住的女兒，因此不會太難過。Littler形容，露西聽後情緒崩潰並跑上樓。

至當日下午，露西與父親同在一樓臥室內。Littler突然聽到一聲巨響，衝入房間後發現露西倒臥於浴室門口地面，而Kris Harrison則在旁失聲痛哭。

二人觀看槍支議題新聞 父展示手槍釀巨禍

Kris Harrison在提交法庭的書面聲明中表示，當時兩人正在觀看一則有關槍支犯罪的新聞報道，他提到自己持有一把手槍，並詢問女兒是否想看一看。當他舉起手槍展示時，突然傳出槍響，露西隨即倒地。他稱自己不記得當時手指是否扣在扳機上。Kris Harrison透過律師發表的聲明表示，完全接受自身行為所帶來的後果。

BPINews報道，大陪審團最後決定不提起刑事訴訟。