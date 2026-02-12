Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意｜東京、奈良爆麻疹病例 患者曾搭機遊札幌恐疫情擴散

即時國際
更新時間：06:57 2026-02-12 HKT
發佈時間：06:57 2026-02-12 HKT

日本麻疹疫情持續升溫，北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士；同日，奈良縣亦通報今年首宗麻疹個案，患者為30多歲女性，感染源未明，且無疫苗接種紀錄，引發當局高度關注。

根據《讀賣新聞》報道，東京都9日公布該名男性個案確診。患者於1月24日開始出現發燒症狀，26日上午由羽田機場乘機抵達新千歲機場，隨後入住札幌市內酒店，逗留至28日，其間曾前往市內多家餐廳用膳。28日下午再由新千歲機場返抵羽田機場。報道又指，該男子1月中旬曾赴南韓。

北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。路透社資料圖片
北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。路透社資料圖片
東京、奈良爆麻疹病例。路透社
東京、奈良爆麻疹病例。路透社
北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。美聯社資料圖片
北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。美聯社資料圖片
北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。路透社資料圖片
北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。路透社資料圖片

北海道及札幌市指出，患者在機場及市內活動期間，可能與多名市民接觸。札幌市早於1月29日亦曾確認另一宗麻疹病例，當局正追蹤相關接觸者，防止疫情擴散。

奈良縣方面，30多歲女性患者於1月29日出現發燒及關節痛，2月4日住院治療，9日經醫療機構通報後確診，目前情況逐漸改善。她沒有海外旅遊史，亦未有疫苗接種紀錄，感染途徑仍待釐清。調查顯示，她曾於1月28日至31日期間，自行駕車前往永旺夢樂城橿原及岡寺等地。

麻疹傳染力極強，可透過咳嗽、打噴嚏產生的飛沫傳播，亦能經空氣擴散。當局呼籲，如市民出現發燒、皮疹等疑似症狀，應儘快求醫，並事先致電醫療機構說明接觸及行程紀錄，以減低交叉感染風險。

在全球多地麻疹疫情回升之際，日本近期接連出現確診個案，情況令人關注。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT