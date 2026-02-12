遊日注意｜東京、奈良爆麻疹病例 患者曾搭機遊札幌恐疫情擴散

日本麻疹疫情持續升溫，北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士；同日，奈良縣亦通報今年首宗麻疹個案，患者為30多歲女性，感染源未明，且無疫苗接種紀錄，引發當局高度關注。

根據《讀賣新聞》報道，東京都9日公布該名男性個案確診。患者於1月24日開始出現發燒症狀，26日上午由羽田機場乘機抵達新千歲機場，隨後入住札幌市內酒店，逗留至28日，其間曾前往市內多家餐廳用膳。28日下午再由新千歲機場返抵羽田機場。報道又指，該男子1月中旬曾赴南韓。

北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。路透社資料圖片

東京、奈良爆麻疹病例。路透社

北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。美聯社資料圖片

北海道與札幌市10日證實，一名東京都30多歲男性確診麻疹，曾於1月下旬往返新千歲機場及札幌市內多個地點，期間可能接觸不特定人士。路透社資料圖片

北海道及札幌市指出，患者在機場及市內活動期間，可能與多名市民接觸。札幌市早於1月29日亦曾確認另一宗麻疹病例，當局正追蹤相關接觸者，防止疫情擴散。

奈良縣方面，30多歲女性患者於1月29日出現發燒及關節痛，2月4日住院治療，9日經醫療機構通報後確診，目前情況逐漸改善。她沒有海外旅遊史，亦未有疫苗接種紀錄，感染途徑仍待釐清。調查顯示，她曾於1月28日至31日期間，自行駕車前往永旺夢樂城橿原及岡寺等地。

麻疹傳染力極強，可透過咳嗽、打噴嚏產生的飛沫傳播，亦能經空氣擴散。當局呼籲，如市民出現發燒、皮疹等疑似症狀，應儘快求醫，並事先致電醫療機構說明接觸及行程紀錄，以減低交叉感染風險。

在全球多地麻疹疫情回升之際，日本近期接連出現確診個案，情況令人關注。