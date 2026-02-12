愛潑斯坦案｜韓裔女受害人親揭誘騙操控內幕：世上沒有東西是免費的

美國富豪淫媒愛潑斯坦案持續發酵。韓裔女受害人Rina Oh近日接受英國《太陽報》專訪，並登上英國ITV電視台節目《Good Morning Britain》親述經歷，直言愛潑斯坦以「名校資助」為餌，將她一步步拉入其權色網絡，並向所有年輕女孩發出警告：「世上沒有東西是免費的。」

以藝術夢為餌 獎學金變控制工具

Rina Oh父母來自韓國，童年隨家人輾轉移居，曾在巴拉圭生活，最終定居美國紐約。她自小展露藝術天分，成功考入孕育眾多百老匯人才的拉瓜迪亞藝術高中。然而，在傳統第一代移民家庭的壓力下，她被迫放棄藝術之路，轉入社區大學就讀。

正當她對前途感到迷惘之際，2000年經由模特兒、同為倖存者的Lisa Phillips介紹，認識了愛潑斯坦。當時年僅21歲的她回憶，對方以慈善家與藝術贊助人自居，指她具有藝術天份，願意資助她修讀紐約視覺藝術學院的美術學士學位，並強調「沒有任何附帶條件」。

她坦言當時完全相信這番說辭，卻很快發現承諾背後暗藏條件。當她拒絕配合對方要求時，所謂獎學金即被取消。其後愛潑斯坦改以委託繪畫、慈善機構發放「薪酬」等方式維持聯繫，令她感覺自己像被無形的線綑綁。

Rina Oh表示，自己約兩年時間陷於愛潑斯坦的圈子內，遭受性剝削。她形容對方不僅追求身體控制，更試圖滲透年輕人的思想與人生方向，「他想擁有這些人，擁有他們的未來」，「因為他是個心思縝密的惡魔」。

她的經歷與其他倖存者說法互相呼應。介紹Rina Oh認識愛潑斯坦的Lisa Phillips，同樣在20多歲時認識了這名富豪淫媒。她本週告訴《華爾街日報》，愛潑斯坦以紐約大學的教育為誘餌，安排她參觀校園，最後她也上了課。Lisa Phillips說，另一名同樣遭到愛潑斯坦性剝削的女性當時也在紐約大學就讀。

另一名女性告訴《華爾街日報》，愛潑斯坦性剝削了她，並暗示她是透過他在大學的關係進入大學的，這讓她覺得欠他一個人情。 「他跟我說，好像是他把我介紹進來的，他還告訴其他女孩，是他把我介紹進來的。」她說。

英國《衞報》引述美國眾議院司法委員會的資料稱，愛潑斯坦曾資助一名受害者（他在2002年至2005年間對其進行性侵）在2000年至2002年間就讀紐約大學，並為她安排了獎學金。另一名受害者當時還在讀高中，愛潑斯坦曾多次承諾會幫她進入紐約大學並支付學費。第三名受害者則稱，愛潑斯坦曾資助她在2004年至2007年間就讀哥倫比亞大學。第四名受害者表示，愛潑斯坦的一名同夥曾承諾幫她辦理簽證並錄取她進入紐約大學，但她沒有接受。

眾議院司法委員會首席民主黨議員Jamie Raskin曾致函哥倫比亞大學與紐約大學，要求提供更多與愛潑斯坦相關的資料，指出對方反覆以入學與資助為誘餌，拉攏年輕女性進入其網絡。

Rina Oh形容，事件背後似乎存在更大規模的黑幕運作，「他不只是把學生送進學校，而是滲透校園，建立網絡」。她強調，這些所謂機會往往附帶代價，「與愛潑斯坦有關的事情，從來沒有免費的」。

現居新澤西州的Rina Oh透露，將於2026年出版回憶錄，完整記錄自21歲那年遇見愛潑斯坦至今的經歷。她表示，希望以自身故事提醒年輕人保持警惕，切勿因看似無條件的援助而掉以輕心。