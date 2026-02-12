葡萄牙暴雨持續 科英布拉3000人緊急疏散 內政部長辭職

葡萄牙北部多個鄉村地區周三（2月11日）再遭暴雨侵襲導致洪水氾濫，科英布拉（Coimbra）周邊的蒙德戈河（River Mondego）堤壩瀕臨崩潰，當局下令預防性疏散約3000名居民。內政部長阿馬拉爾被指反應緩慢辭職。

內政部長被指緩慢失當引咎辭職

路透社報道，總理蒙特內格羅（Luís Montenegro）赴現場視察時表示：「我們已到達容納洪水的極限，所有能做的都做了，包括最極端的預防措施——疏散。」

內政部長阿馬拉爾（Maria Lúcia Amaral）被指應對風暴的措施緩慢失當而引咎辭職，職務由總理蒙特內格羅兼任，他親自到科英布拉督導救災。

自1月底以來，葡萄牙中南部地區受到一連串致命冬季風暴重創，有房屋屋頂被吹塌、城鎮被淹沒、導致數十萬人停電，至少15人死亡。報道指，該國北部本周將有一股稱為「大氣河」（atmospheric river）的現象，為當地再帶來豪雨。當局周二晚已下令疏散科英布拉3000名受威脅的居民，警方周三繼續逐戶檢查，並用巴士將居民送往庇護所。

區域民防官員塔瓦雷斯（Carlos Tavares）警告，周三晚至周四中午情況可能進一步惡化，位於科英布拉東北35公里的Aguieira大壩有溢流風險，一旦沖毀堤壩，將引發更大規模洪水。葡萄牙環境局（APA）預測蒙德戈河將出現「異常高峰流量」，持續至周六。

科英布拉為歐洲最古老大學城之一及聯合國教科文組織世界遺產地，古城牆部分周三倒塌，封閉下方道路，市政市場已關閉。里斯本對岸塔霍河（River Tagus）流域的Porto Brandao村因山泥傾瀉風險疏散；鄰近海灘區Caparica發生山泥傾瀉，30人被緊急移離家園。

葡萄牙政府估計單是Storm Kristin風暴已造成逾40億歐元損失，重建壓力巨大。