索馬里客機技術故障折返 衝出跑道擱淺灘全員生還 乘客機上念古蘭經

更新時間：01:42 2026-02-12 HKT
發佈時間：01:42 2026-02-12 HKT

索馬里首都摩加迪沙一架客機周二（2月10日）起飛不久後出現技術故障，緊急折返亞丁阿德國際機場時衝出跑道，滑入機場旁淺灘，機上55人全部安全脫險，無人受重傷。

飛行15分鐘後出現故障

這架由Starsky Aviation營運的Fokker 50型客機，原定飛往北部城市加爾卡約（Gaalkacyo）。索馬里民航局表示，飛機起飛約15分鐘後，機組人員報告出現不明技術問題，要求折返機場。客機降落後未能停下，衝過跑道末端，機翼撞上小山丘後，最終停在淺灘之中。

社交媒體流傳的相片顯示，乘客在淺水中撤離，機長催促大家盡快逃生，以防起火。航空公司讚揚機長冷靜應對、反應迅速，是全員生還的關鍵。

70歲乘客穆罕默德·侯賽因·奧多瓦（Mohamed Hussein Odowa）周三接受路透社訪問時，回憶事發經過。他說，飛機升空僅幾分鐘，機長便宣布因故障需返航，並叫乘客「保持冷靜、繫好安全帶」。他說：「引擎開始發出異響時，大家都嚇壞了，有些乘客開始讀《古蘭經》求平安。」奧多瓦形容，飛機觸地後「瘋狂加速」，明顯失控，剎車失效。「機翼撞上小山丘，飛機仍往前衝，直到停在海邊淺水區。」

他指，「飛機停穩後，兩邊艙門打開，機長大喊『快出去！』我雖然是年紀最大的乘客之一，但瞬間就拿着行李衝了出去，感謝真主。」

索馬里民航局已將所有乘客及機組人員送往附近醫院檢查，暫無進一步公布事故原因。Starsky Aviation行政總裁艾哈邁德·努爾（Ahmed Nur）證實，僅飛機受損，無人死亡或重傷。當局正調查事故成因。

