全民少甜｜泰國飲品改革預設「半糖」 衛生部：堅持14天就會習慣

即時國際
更新時間：22:28 2026-02-11 HKT
發佈時間：22:28 2026-02-11 HKT

泰國奶茶等飲品以甜度爆錶聞名，「正常甜」對很多人來說己是「超甜」。泰國公共衛生部11日正式啟動一項健康改革，宣布全國飲品的「正常甜」都要甜度減半，變成原配方的「半糖」。

綜合泰媒報道，這項政策不僅僅是建議，更是一場由政府主導，與Cafe Amazon、All Cafe及Black Canyon等9大知名連鎖品牌深度合作的集體行動。

泰國手搖飲甜度遠超人體負荷，過去一杯16安士（約473毫升）冰咖啡或泰式奶茶，動輒含有6至7茶匙的糖分。當局意識到，與其單純勸導民眾減少糖分攝取，不如直接改變「正常」的定義，預設「低糖」以減低大眾在無意識間攝取的熱量，進而對抗日益嚴重的肥胖與慢性病問題。

除減肚腩還有3大好處

泰國衛生部強調，減糖不只可以減腰圍。當人體減少糖分攝取，皮膚會因為糖化作用減少而變得更有彈性，有效延緩皺紋生成與發炎反應。此外，血糖波峰的平緩能避免體力突然崩潰，讓精神狀況更加穩定。更重要的是，這種改變能減輕肝臟與胰臟的代謝負擔，從根本上預防脂肪肝與糖尿病

儘管政策立意良善，但對長期習慣高甜度的民眾來說，這場「味覺革命」初期勢必會面臨挑戰。泰國衛生部溫馨提示：人類的甜味受體每2周會完成一次更替。這意味著，或許改變配方後第一口會覺得淡而無味，但只要堅持14天，味蕾就能重新找回感受天然食材的能力。

