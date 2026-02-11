2026冬季奧運會｜挪威型男奪銅受訪自爆「偷食」懺悔 評論員：時機不對

2026年米蘭－科爾蒂納冬季奧運場上出現令人愕然的一幕──挪威兩項名將萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）奪下男子20公里個人賽銅牌後，在電視直播受訪時突然坦承自己對女友不忠，並向全世界公開懺悔，引發國際體壇與社群熱議。



現年28歲的萊格雷德是7屆世界冠軍得主，此次拿下生涯首面奧運個人獎牌，也是他繼2022年北京冬奧接力金牌後的第二面奧運獎牌。然而在賽後訪問中，他並未將焦點放在成績，而是主動談起個人感情問題，稱那是「人生中最大的錯誤」。

挪威名將萊格雷德首次奪得個人冬奧銅牌。 美聯社

他接受挪威國營電視台NRK訪問時表示，自己6個月前遇見「此生摯愛」，但卻因為犯錯失去對方，「這幾天，運動反而變成第二順位。我原本想和她分享這一刻，但她現在可能沒有在看。」他說，自從向女友坦承「偷食」後，過去一周成為「人生中最糟糕的一周」。

萊格雷德表示，公開此事是希望對方能看見自己真正的心意，「也許她會看到她對我有多重要，也許不會，但我不想未來覺得自己沒有盡一切努力挽回。」他還說不確定公開是否是正確決定，但這是自己當下做出的選擇，「我不想搶走今天的焦點。」

此舉引發外界討論。5屆奧運金牌得主、現任轉播評論員的挪威名將廷格尼斯·博（Johannes Thingnes Boe）表示，萊格雷德顯然充滿悔意，但質疑其做法並不恰當，「時間、地點與時機都不對」。