泰國合艾19歲槍手搶警槍闖入校園 射傷校長劫持師生

即時國際
更新時間：21:03 2026-02-11 HKT
發佈時間：19:29 2026-02-11 HKT

泰國《民族報》及PBS新聞報道，一名19歲少年槍手闖入宋卡府合艾一所學校開槍射擊，導致校長重傷，槍手隨後被警方制服。據報另有一名15歲學生受傷。

湄塔普提姆亞拉基金會（Mae Taptim Yala Foundation）下午4點59分，在其facebook專頁上發布消息，表示位於芭東鎮的芭東普拉坦基里瓦特學校（Patong Prathan Khiriwat School）遭到武裝槍手襲擊。警方接報得悉有人吸毒後行駛暴力，戰術小組和特警隊隨即趕往學校周圍設立警戒線。

相關新聞：加拿大高中槍擊案釀10死25傷 消息：槍手殺家人再到校行兇

警方稱，疑犯打爆一輛警車的車窗，搶走一把9毫米衝鋒槍（MPX，9毫米），然後騎電單車直接前往學校。學校門口保安稱，槍手最初想攻擊他，但發射失敗。

後來他衝入校園內，強迫教師和學生進入一間會議室，將他們劫持為人質。據指他強迫一群學生帶他到校長室，並在校長室至少開了2槍，校長身負重傷。

救援人員前往學校，盡可能疏散學生和其他人員。校長從教學大樓被救出後，立即送院急救。警員試圖控制局面時，疑犯拒捕並持斧追趕，但最後被警員制服。警方公佈的一張照片顯示，嫌犯赤腳，身穿短褲和T恤，被武裝警察按倒在地。

 
 

