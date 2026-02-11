NBC主播母失蹤10天 FBI公佈蒙面持槍賊身影

美國國家廣播公司（NBC）晨間節目《今日秀》（Today）女主播格斯里（Savannah Guthrie）的84歲獨居母親南西（Nancy Guthrie）從自家失蹤，據報執法部門扣留一名嫌疑人問話，尚未作出檢控。南西仍然下落不明。



聯邦調查局（FBI）周二首次發布本案相關監控影像，顯示名戴面具、腰間疑似有手槍皮套的疑犯背著背包，穿長袖衣及長褲，走向南西的住處。疑犯試圖用戴着手套的手遮擋門口攝影機，隨後將盆栽移至鏡頭前遮擋。此案引發全美關注。目前執法部門與家屬仍未知失蹤人者是否仍在人世。

截至目前，當局釋出的細節有限。當局在圖森以南約97公里的里奧里科（Rio Rico）拘留一名涉案人士問話，並搜查同市一輛汽車和一處住宅。美媒指該人在問話結束後已獲釋，他自稱因與搜尋南西有關而接受問話，他說：「我甚至不知道這個女人是誰，我只是送貨司機。」

被問話者：不知她是誰

皮馬縣警長納諾斯（Chris Nanos）表示，雖然家中的門鈴攝影機在周日凌晨被切斷，且因南西目前不是有效用戶導致影像無法直接恢復，但調查人員耗時數日，成功從後端系統的殘餘數據中修復得出疑犯身影。

當局相信南西是在圖森（Tucson）市郊的家中被強行帶走。她最後一次現身是在1月31日，隔天因未出席教會活動被報告失蹤。警方在門廊發現她的血迹。由於南西患有高血壓及心臟問題且裝有起搏器，需每日服藥，但藥物留在家中，其失蹤多日情況危急。

古斯里曾多次透過社交媒體影片向綁匪喊話， 表示已準備好傾聽並要求確認母親平安的證明。她在在社交媒體上轉發了這些監控截圖，並寫道：「我們相信她還活著。帶她回家。」同時附上FBI與縣警局的聯絡電話。