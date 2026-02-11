飛機驚魂｜百厭仔手機wi-fi熱點改名「恐怖分子」 以色列戰機急升空攔截

匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）一架由英國飛往以色列的客機，周日（8日）在行程之中發出安全通報，驚動以色列戰機緊急升空攔截，原因出在機上乘客的Wi-Fi網路名稱。全機乘客、行李需要接受徹底安檢，所幸只是虛驚一場。

綜合外媒報道，涉事W9-5301號航班，於英國時間8日下午由倫敦盧頓機場（Luton Airport）起飛，目的地是以色列特拉維夫（Tel Aviv），該A321空中巴士載有乘客239人。航班即將抵達以色列領空之際，機師通報機上有安全狀況，據悉是機上一名乘客從手機發現了疑似威脅訊息。

威茲航空發生乘客亂改Wi-fi熱點名稱引發安全事件。 fb / Wizz Air

飛機盤旋等候戰機護送

當時飛機位置在地中海上空32000呎高空。幾分鐘後，機師接獲指令，以色列已派戰機緊急升空，要求航班在以色列領空盤旋並等待進一步指示。飛航追蹤網站FlightRadar資料顯示，這架客機在塞浦路斯以南的高空盤旋了3圈。在以色列軍機的引導護送之下，W9-5301號航班進入以色列領空。

客機最終平安降落於特拉維夫的班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。整架飛機與全機乘客、行李接受徹底安檢，維安人員還出動爆裂物搜查犬。飛機升降一度因此短暫中斷，最終須並無任何意外發生。

全機乘客行李徹底安檢

當局證實，機上乘客通報的威脅訊息是某個Wi-Fi熱點名稱。以色列媒體報導，熱點來自一對極端正統派（ultra-Orthodox）猶太夫婦的手機，他們的兒子開了手機Wi-Fi熱點，並將名稱改為阿拉伯語的「恐怖分子」，因而引發高空恐慌。這對夫婦聲稱，兒子在登機前交還了手機，他們完全不曉得手機開了熱點還改了名稱。

幾星期之前，土耳其航空也傳出類似的烏龍事件。土航TK1853號航班從伊斯坦布爾起飛不久就發出緊急警報，機上有人發現Wi-Fi熱點名稱為「我身上有炸彈，人人都將沒命」，機上乘客148人，執飛機型也是A321。法國戰機緊急升空，客機進入西班牙領空後由西班牙戰機接手，飛機盤旋數圈後於巴塞隆納機場降落，航機、乘客、行李悉數徹底安檢。最終沒有發現任何爆裂物。