加拿大高中槍擊案釀9死 全國降半旗悼念 警方公布槍手身份

即時國際
更新時間：11:15 2026-02-12 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-12 HKT

加拿大卑詩省（British Columbia）槍擊案死亡人數修訂為9人，包括一名教師及5名學生，另有20多人傷。警方指，18歲疑兇先在寓所殺害兩名家人，再闖入校園行兇後自盡，正追查犯案動機。加拿大議會大廈及全國所有聯邦政府建築物11日起降半旗志哀，為期七天，以悼念遇難者。加拿大總理卡尼已取消原定於11日舉行國防政策發布會等行程，以全力善後。

案件發生於該省塔布勒嶺（Tumbler Ridge），當地時間11日，加拿大警方確認了這宗校園槍擊案的嫌疑人，並將死亡人數從最初公布的10人修正為9人。警方稱，案件嫌疑人為18歲的魯特塞拉爾（Jesse Van Rootselaar），患有精神健康問題。嫌疑人先在家中殺害了其39歲的母親和11歲的繼弟，之後前往學校槍殺了一名39歲女教師、3名12歲女學生以及2名分別為12歲和13歲的男學生，隨後嫌疑人自殺身亡。

警方稱，嫌疑人為單獨作案，尚不確定作案動機，不便公開調查的具體細節。

此前報道，當地時間1時20分許，接到報警指塔布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）發生槍擊事件。隨後，警方在校園內發現6名遇害者遺體，另有1人在送醫途中傷重不治。此外，警方在一處據信與該案有關的民宅內又發現2名死者。

警方確認槍手已死亡，在校內發現其屍體，初步判定死因是自殺。

二人命危直升機送院

聲明說，另有2人因傷勢嚴重或危及生命，已由直升機送往醫院，還有25人在當地醫療中心接受傷情評估。案件詳情仍在調查中。有目擊者稱疑兇疑似男性，喬裝成女性，殺害家人後前往該高中作案。槍擊案原因仍在調查中。

當地所屬的「和平河南學區」（Peace River South School District）事後發出緊急通告，表示區內的塔布勒嶺中學及塔布勒嶺小學（Tumbler Ridge Elementary school）均被封鎖。

代表該區的省議員Larry Neufeld表示，當局已派員對應事件，當中包括加拿大皇家騎警（RCMP）及緊急醫療救護支援。為免影響警方行動及現場人員安全，案件未有更多細節可透露。他早前已緊急呼籲社區內的居民留在原地，切勿外出。

