加拿大高中槍擊案釀10死25傷 消息：槍手殺家人再到校行兇

加拿大發生嚴重校園槍擊慘劇。卑詩省（British Columbia）東北部一所高中於當地時間週二（10日）爆發槍擊案，警方證實，事件已造成至少10人死亡，當中包括疑兇。

事發於該省塔布勒嶺（Tumbler Ridge），警方發表聲明表示，當地時間1時20分許，接到報警指塔布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）發生槍擊事件。隨後，警方在校園內發現6名遇害者遺體，另有1人在送醫途中傷重不治。此外，警方在一處據信與該案有關的民宅內又發現2名死者。

警方確認槍手已死亡，在校內發現其屍體，初步判定死因是自殺。

位於卑詩省的塔布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）發生槍擊事件。(法新社)

二人命危直升機送院

聲明說，另有2人因傷勢嚴重或危及生命，已由直升機送往醫院，還有25人在當地醫療中心接受傷情評估。案件詳情仍在調查中。有目擊者稱疑兇疑似男性，喬裝成女性，殺害家人後前往該高中作案。槍擊案原因仍在調查中。

當地所屬的「和平河南學區」（Peace River South School District）事後發出緊急通告，表示區內的塔布勒嶺中學及塔布勒嶺小學（Tumbler Ridge Elementary school）均被封鎖。



代表該區的省議員Larry Neufeld表示，當局已派員對應事件，當中包括加拿大皇家騎警（RCMP）及緊急醫療救護支援。為免影響警方行動及現場人員安全，案件未有更多細節可透露。他早前已緊急呼籲社區內的居民留在原地，切勿外出。