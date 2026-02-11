Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大高中槍擊案釀10死25傷 消息：槍手殺家人再到校行兇

即時國際
更新時間：13:07 2026-02-11 HKT
發佈時間：13:07 2026-02-11 HKT

加拿大發生嚴重校園槍擊慘劇。卑詩省（British Columbia）東北部一所高中於當地時間週二（10日）爆發槍擊案，警方證實，事件已造成至少10人死亡，當中包括疑兇。

事發於該省塔布勒嶺（Tumbler Ridge），警方發表聲明表示，當地時間1時20分許，接到報警指塔布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）發生槍擊事件。隨後，警方在校園內發現6名遇害者遺體，另有1人在送醫途中傷重不治。此外，警方在一處據信與該案有關的民宅內又發現2名死者。

警方確認槍手已死亡，在校內發現其屍體，初步判定死因是自殺。

位於卑詩省的塔布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）發生槍擊事件。(法新社)
位於卑詩省的塔布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）發生槍擊事件。(法新社)

二人命危直升機送院

聲明說，另有2人因傷勢嚴重或危及生命，已由直升機送往醫院，還有25人在當地醫療中心接受傷情評估。案件詳情仍在調查中。有目擊者稱疑兇疑似男性，喬裝成女性，殺害家人後前往該高中作案。槍擊案原因仍在調查中。

當地所屬的「和平河南學區」（Peace River South School District）事後發出緊急通告，表示區內的塔布勒嶺中學及塔布勒嶺小學（Tumbler Ridge Elementary school）均被封鎖。

代表該區的省議員Larry Neufeld表示，當局已派員對應事件，當中包括加拿大皇家騎警（RCMP）及緊急醫療救護支援。為免影響警方行動及現場人員安全，案件未有更多細節可透露。他早前已緊急呼籲社區內的居民留在原地，切勿外出。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前