加拿大卑詩省校園槍擊 警方：包括疑兇至少10人死亡

加拿大發生嚴重校園槍擊慘劇。卑詩省（British Columbia）東北部一所高中於當地時間週二（10日）爆發槍擊案，警方證實，事件已造成至少10人死亡。據警方早期消息，一名疑犯相信已經身亡。

據當地傳媒報道，事件造成包括疑犯在內的八人死亡，另有兩人在一處據信與該事件有關的房屋內被發現死亡。警方稱，事件中有超過 25人受傷，其中兩人有生命危險。



事發地點為卑詩省的Tumbler Ridge社區。當地所屬的「和平河南學區」（Peace River South School District）發出緊急通告，表示區內的塔布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）及塔布勒嶺小學（Tumbler Ridge Elementary school）均被封鎖。



代表該區的省議員Larry Neufeld表示，當局已派員對應事件，當中包括加拿大皇家騎警（RCMP）及緊急醫療救護支援。為免影響警方行動及現場人員安全，案件未有更多細節可透露。他早前已緊急呼籲社區內的居民留在原地，切勿外出。

