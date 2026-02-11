收購華納兄弟︱派拉蒙加碼條件 願承擔Netflix分手費

荷里活影視版圖的世紀併購戰再起波瀾。正與Netflix爭奪HBO母公司「華納兄弟探索」（Warner Bros. Discovery）的派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance），宣布提高收購條件，包括承諾承擔華納一旦「變心」所需支付予Netflix的「分手費」，並會向股東派發額外的「計時費」（ticking fee），以增加交易的吸引力。

新增兩大甜頭 志在必得

相關新聞：派拉蒙競購華納兄弟 埃利森以3142億元擔保



派拉蒙是次「加碼」並未直接提高收購價，其提出的每股30美元作價維持不變，交易總值仍約為1084億美元。派拉蒙表示，假如華納兄弟最終決定放棄與Netflix達成的827億美元資產交易協議，轉而接受派拉蒙的方案，派拉蒙將會資助華納需支付予Netflix的28億美元「分手費」。

其次，派拉蒙承諾，若其與華納的交易未能在今年底前完成，公司將向華納的股東支付每股25美仙的「計時費」。這筆費用按季度支付，直至交易完成。市場解讀此舉為派拉蒙對其交易能相對迅速完成、並通過監管審查充滿信心的表現。

覬覦「權力遊戲」「哈利波特」等IP

這場併購戰中，不論是派拉蒙還是Netflix，均對華納兄弟探索所擁有的珍貴影視資產虎視眈眈，當中包括華納多個全球頂級的影視IP，例如《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）、《哈利波特》（Harry Potter）系列，以及DC漫畫旗下的超級英雄蝙蝠俠與超人等。

有市場分析指出，派拉蒙此番加碼，顯示其有信心Netflix與華納的交易可能面臨較大的監管阻力，而自己的方案則更容易獲得批准。分析師亦認為，即使新增條款增加誠意，但對於部分期待更高收購價的投資者而言，這次的「甜頭」可能仍不足以說服他們。