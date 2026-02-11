日最長壽男性水野清隆111歲辭世 年輕任天皇皇居衞隊 生前分享兩大養壽秘訣

日本「長壽大縣」靜岡縣今日公布，全國在世最長壽男性、水野清隆於本月8日星期日早上在家中與世長辭，享嵩壽111歲。多家日媒報道指，水野因年邁衰老安詳離世，葬禮及追悼儀式預計於本月中旬舉行，由其長子擔任喪主。

二戰同袍多人陣亡 成為終生痛苦難忘經歷

綜合《靜岡放送》及《讀賣新聞》報道，家住靜岡縣磐田市的水野清隆於上午9時33分辭世。磐田市市長草地博昭發表聲明表示，對水野老離世深感悲痛，形容對方一直被視為活力與健康的象徵。

水野於1914年3月14日出生，去年8月成為日本全國在世最長壽男性，亦是靜岡縣自2015年以來，首次由男性登上全縣最高齡在世居民之位。他年輕時曾隸屬日本天皇皇居衛隊，二戰期間被派往中國東北作戰，親歷激烈戰事與空襲。他生前回憶，當年同袍多人陣亡，戰爭歲月十分痛苦，成為終生難忘的經歷。

戰後，水野返回靜岡老家務農，主要種植蔥及海老芋，直至80多歲才退休，晚年與長子一家同住。他育有四名子女，並有十名孫子女及十名曾孫子女，家族枝葉繁茂。

水野20多歲擔任皇居近衛兵時的舊照，至今仍由家人珍藏。他去年接受《讀賣新聞》訪問時，提及1936年發生的「二二六事件」，形容該次兵變對其人生留下深刻印象。談及長壽之道，他直言最重要的是「不為事物所苦」，保持心境平和。

靜岡縣以人瑞眾多聞名。日本全國百歲以上長者於去年10月突破9.9萬人，創歷史新高；靜岡縣截至去年9月中，共有3025名百歲人瑞，其中約87%為女性。水野亦曾坦言，從未想過自己能活到如此高齡，對人生充滿感激。鄰居曾於其111歲生日時在門口擺放111隻紙鶴，為他祝壽。

他分享生活之道時表示，不挑食、三餐定時，每天清晨6時半起床；108歲時因白內障失明後，仍以收聽相撲賽事等電視節目為樂。對水野而言，幸福在於家人平安健康，即使生活不富裕，也能過得滿足。他總結支持自己走過百年人生的關鍵，是「自由」——不受他人所迫，也不為做不到的事而煩惱。

隨着水野辭世，日本在世最長壽男性的頭銜，現由熊本縣熊本市居民加藤光接棒。資料顯示，加藤於1914年5月2日出生，較水野年輕約兩個月。