特朗普大讚高市早苗勝選口不對心？據報因一事對日本極不滿

日本眾議院大選結果於2月8日揭曉後，美國總統特朗普隨即透過社交媒體向日本首相高市早苗致賀，形容她率領自民黨取得壓倒性勝利，並公開表示「完全支持」其政府。不過，日媒披露，特朗普私下對日方一項重大經濟承諾遲遲未有落實，實則感到相當不滿。

《日本經濟新聞》引述消息報道，特朗普對日本延後履行一項規模高達5,500億美元的對美投資及貸款協議感到憤怒。該協議於2025年7月達成，日本承諾向美國提供巨額投融資，作為換取美方降低關稅的條件之一，被視為當時日美經貿談判的重要成果。

報道指，雙方原先計劃以三項能源相關計劃作為首輪投資重點，其中包括天然氣發電項目，整體投資金額預計超過6萬億日圓，屬日本歷來最大規模的海外投資安排。然而，相關項目進展不如預期，成為美方不滿的關鍵。

消息透露，負責談判的美國商務部長盧特尼克曾向特朗普匯報，首個投資項目原定於2025年底前敲定，其後延至2026年1月底，惟至今仍未達成共識，最新時間表再推遲至2月底。連番延期令特朗普質疑日方履約誠意，覺得日方愈來愈不可信任，為日美關係投下變數。