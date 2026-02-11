特朗普將廢關鍵科學結論 大鬆氣候監管

美國白宮一名官員透露，特朗普政府將大幅削減美國氣候暖化政策和環境法規，本周會撤銷一項科學結論，此科學結論長期以來是美國溫室氣體排放監管和應對氣候暖化行動的核心依據。此舉將成為美國氣候政策迄今影響最深遠的一次倒退。

據稱美國環保署將發布最終規則，撤銷2009年一項被稱為「危害認定」的政府聲明。這項在前奧巴馬政府時代的政策認定，二氧化碳和其他溫室氣體危害公眾健康和福祉。白宮的新舉措被指是為大幅放鬆監管鋪路。匿名白宮官員向美媒證實了華府這項計劃，擬於本周推翻奧巴馬時代的一項科學調查結果，該結論構成了聯邦溫室氣體排放管制法律的法律依據。白宮此舉將撤銷溫室氣體威脅公共安全的法律認定，為美國氣候政策迄今影響最深遠的一次倒退。

「危害認定」是《清潔空氣法》下幾乎所有氣候法規的法律基礎，這些法規涵蓋機動車輛、發電廠和其他導致全球暖化的污染源。它被用來證明相關法規，例如汽車排放標準的合理性。這些法規旨在應對氣候暖化日益加劇的威脅。白宮發言人萊維特昨日在聲明中說：「本周，特朗普總統將在白宮採取歷來最重大的放鬆管制措施，以進一步釋放美國能源主導地位並降低成本。」任何旨在廢除這些法規的行動都必然會面臨法律挑戰，環保組織稱相關舉措將為美國歷史上應對氣候暖化努力的最大攻擊。