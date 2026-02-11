Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜男童手機店內咬電池突爆炸噴出火球 嚴重受傷送院 驚駭畫面瘋傳

即時國際
更新時間：06:41 2026-02-11 HKT
發佈時間：06:41 2026-02-11 HKT

一段驚險閉路電視影像近日在網絡廣泛流傳，片中顯示一名男童在手機店內，將一枚鋰電池放入口中咀嚼，電池隨即在口中爆炸並起火，場面駭人。據稱男童傷勢嚴重，需緊急送院治理，事件引起外界對鋰電池安全的高度關注。

《Times of India》於2月8日報道，相關片段未有交代事發的確實地點及時間。從閉路電視畫面可見，男童站在店內服務櫃檯前，手持一枚疑似鬆脫的鋰電池，期間突然將電池放入口中咬嚼，幾乎同一時間，電池即發生爆炸並冒出火焰。男童受驚後立即把電池拋開，店主亦顯得手足無措，急忙嘗試撲救。

影片在社交平台引發強烈反響，不少網民留言警告鋰電池處理不當極其危險，絕非玩具。有網民引述消息指，男童在咀嚼電池數秒後即受傷，被即時送院搶救；亦有人指出，鋰電池一旦爆炸，可能造成嚴重燒傷，甚至引發致命火災。

有網民進一步解釋事故成因，指出鋰電池若被刺穿、擠壓或承受突如其來的壓力，內部結構受損，便可能引發「熱失控」反應，導致燃燒甚至爆炸。男童以牙齒咬電池，極可能破壞電池外殼，瞬間釋放高溫能量，釀成意外。

不少網民在表達對男童早日康復祝願的同時，亦認為該影片是一個重要的安全警示，提醒公眾尤其是家長，必須妥善保管鋰電池及相關電子零件，避免讓兒童接觸或把玩，以免發生無法挽回的悲劇。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前