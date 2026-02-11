有片｜男童手機店內咬電池突爆炸噴出火球 嚴重受傷送院 驚駭畫面瘋傳

一段驚險閉路電視影像近日在網絡廣泛流傳，片中顯示一名男童在手機店內，將一枚鋰電池放入口中咀嚼，電池隨即在口中爆炸並起火，場面駭人。據稱男童傷勢嚴重，需緊急送院治理，事件引起外界對鋰電池安全的高度關注。

《Times of India》於2月8日報道，相關片段未有交代事發的確實地點及時間。從閉路電視畫面可見，男童站在店內服務櫃檯前，手持一枚疑似鬆脫的鋰電池，期間突然將電池放入口中咬嚼，幾乎同一時間，電池即發生爆炸並冒出火焰。男童受驚後立即把電池拋開，店主亦顯得手足無措，急忙嘗試撲救。

影片在社交平台引發強烈反響，不少網民留言警告鋰電池處理不當極其危險，絕非玩具。有網民引述消息指，男童在咀嚼電池數秒後即受傷，被即時送院搶救；亦有人指出，鋰電池一旦爆炸，可能造成嚴重燒傷，甚至引發致命火災。

有網民進一步解釋事故成因，指出鋰電池若被刺穿、擠壓或承受突如其來的壓力，內部結構受損，便可能引發「熱失控」反應，導致燃燒甚至爆炸。男童以牙齒咬電池，極可能破壞電池外殼，瞬間釋放高溫能量，釀成意外。

不少網民在表達對男童早日康復祝願的同時，亦認為該影片是一個重要的安全警示，提醒公眾尤其是家長，必須妥善保管鋰電池及相關電子零件，避免讓兒童接觸或把玩，以免發生無法挽回的悲劇。