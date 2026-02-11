高市早苗挾大勝推動修憲 中方批重走軍國主義邪路

日本眾議院選舉結果出爐，由高市早苗率領的自民黨在周日舉行的大選中大勝，合共取得316席，超過眾議院465席的三分之二門檻，具備提出修憲動議的關鍵條件。高市於周一在選後首次記者會上明言，將致力推動修改憲法，形容修憲是「着眼國家未來的重要挑戰」。

按照日本現行制度，修憲須先由各黨向國會提交草案，再交由眾、參兩院的憲法審議會審查，並分別獲全體議員三分之二以上支持，最後交付全民公投，且須取得過半有效票數，方可正式修憲。雖然自民黨在眾議院已跨過門檻，但在247席的參議院，執政聯盟仍未單獨達到三分之二所需的165席。

由高市早苗率領的自民黨在周日舉行的大選中大勝，合共取得316席，超過眾議院465席的三分之二門檻，具備提出修憲動議的關鍵條件。路透社

高市明言，將致力推動修改憲法，形容修憲是「着眼國家未來的重要挑戰」。路透社

不過，若將立場支持修憲的政黨一併計算，包括日本維新會、國民民主黨、參政黨及日本保守黨，支持修憲的勢力在參議院席位已接近門檻，若再爭取部分無黨籍議員支持，修憲之路並非全無可能。

高市周一在記者會上表示，憲法是勾勒國家理想樣貌的根本文件，政府將持續努力，盡早營造條件，推動修憲公投成案。

相關言論迅即引起中方強烈回應。中國國防部發言人蔣斌昨日表示，日本右翼勢力正處心積慮從軍事、輿論、法律等多方面入手挑戰戰後國際秩序，日本政府明目張膽謀求將自衛隊寫入憲法，「這不是完善法律，而是掏空和平憲法根基；不是為自衛隊正名，而是謀求軍事鬆綁；不是回歸所謂『正常國家』，而是妄圖重走軍國主義邪路」。

日本憲法第9條訂於二戰後，明確規定日本放棄以戰爭作為解決國際爭端的手段，並不維持具戰爭能力的武裝力量。多年來，是否修訂該條文一直是日本政壇最具爭議的議題之一。