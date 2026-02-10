Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025貪腐印象指數︱香港清廉排名上升至12位中國續排76 全球平均42分創新低

即時國際
更新時間：18:00 2026-02-10 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-10 HKT

國際反腐敗組織透明國際（Transparency International）公布「2025貪腐印象指數」（Corruption Perceptions Index，CPI）報告，在全球182個國家和地區中，香港獲76分，清廉排名第12位，較去年升五位，得分較去年的74分多兩分。去年排名首位的丹麥繼續蟬聯，不過得分卻減少兩分。中國去年和今年都同樣得43分，排名76，而南蘇丹連續兩年都是位處榜末。

報道指出，報告顯示，儘管有少數國家取得進展，但腐敗問題在全球範圍內依然是一個嚴峻威脅。全球平均得分更跌至42分的歷史新低，超過三分之二的國家得分低於50分，處於「不及格」水平。報告促請各國領袖必須採取行動，正視權力濫用及民主制衡倒退等問題。

「2025貪腐印象指數」中，香港排名12位。中新社
「2025貪腐印象指數」中，新加坡排名3位。
報告對全球182個國家及地區的公營部門貪腐情況進行評估，評分標準由0分（高度腐敗）至100分（非常清廉）。

報告分析，導致貪腐問題惡化的背後因素複雜，當中包括民主制度中的制衡力量正在減弱，以及獨立的公民社會遭受攻擊等。報告強調，世界多地爆發的反政府示威浪潮，正正反映民眾對於領袖問責制失效、權力濫用等問題已忍無可忍，並強烈要求進行改革。

貪腐蠶食年輕一代對未來的希望

腐敗的代價最終由普羅大眾承擔。報告形容，貪腐問題正直接導致社會民生受損，例如醫院因資金不足而無法提供適切服務、防洪基建因貪污而未能興建，更嚴重的是，它蠶食了年輕一代對未來的希望與夢想。

2025貪腐印象指數首十名：

第一名：丹麥
第二名：芬蘭
第三名：新加坡
第四名：新西蘭
第四名：挪威
第六名：瑞典
第六名：瑞士
第八名：盧森堡
第八名：荷蘭
第十名：德國
第十名：冰島

