美國眾院通過《保護台灣法案》 威脅台安全可踢中國出國金體系

美國眾議院於9日，以395票贊成、2票反對，通過《保護台灣法案》（H.R. 1531- PROTECT Taiwan Act）。法案指，大陸如威脅台灣安全，美國可將中國排除出國際金融體系外。法案仍須參議院通過，及由美國總統特朗普簽署才生效。中國至發稿時未就此有回應。

綜合外媒報道，《保護台灣法案》全名為「「施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to (PROTECT) Taiwan Act）。

條文的啟動條件，是美國政府一旦認為中國以行動「對台灣人民安全、社會或經濟體制的任何威脅」，以及「由此對美國利益造成的任何危險」下，美國可在最大可行範圍內，尋求將中國代表排除於20國集團（G20）、金融穩定委員會（FSB）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）與國際證券管理機構組織（IOSCO）。

上述法案又要求，財政部、聯準會與證券交易委員會採取「一切必要步驟」，推動上述政策落實。