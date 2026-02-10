美加關係 | 特朗普不滿卡尼靠攏中國 威脅阻美加跨境大橋開通

美國總統特朗普再度向加拿大政府施壓，揚言在美國獲得「完全補償」並取得至少一半的權益之前，將阻止連接美國密歇根州與加拿大安大略省的戈迪豪跨國大橋（Gordie Howe International Bridge）開通。特朗普警告，加拿大若持續在經濟貿易層面與中國靠攏，恐使美加關係進一步惡化，不排除作出高額關稅報復。

特朗普周一（9日）晚透過其社交平台Truth Social發文，聲稱戈迪豪國際大橋在「未經美國同意」下興建，而前總統奧巴馬允許加拿大繞過「購買美國貨」的規定。

斥加拿大「佔美便宜」

特朗普聲稱，加拿大「幾十年來一直對美國極不公平」，「佔美國的便宜」。他寫道：「在美國獲得完全補償之前，我不會允許這座橋開放使用，加拿大必須以我們應得的公平與尊重對待美國。」他強調美國「理應擁有該資產至少一半的權益」。

這座跨國大橋以加拿大出生的已故國家冰球聯盟傳奇人物戈迪·豪命名，連接密歇根州底特律與加拿大安大略省溫莎，全長約2.4公里，橫跨底特律河，於2018年開始動工，原預計今年9月通車，將成為美加邊境最大的陸路口岸，並由加拿大和密歇根州共同擁有。

要求分一半大橋權益

該橋樑工程以及未來36年的營運和維護，皆由加拿大政府2012年成立的聯邦國有機構「溫莎-底特律橋梁管理局」負責，總成本約64億加元（約367億港元），並完全由加拿大政府出資。

特朗普同時抨擊加拿大近期對美國不友善的作為，包括下架美國波本威士忌（bourbon Whiskey），並對美國乳製品實施高關稅配額制度。

不滿卡尼圖與中國達協議

在對中國政策方面，特朗普點名加拿大總理卡尼與中國國家主席習近平會面，批評相關安排將「生吞加拿大」，並警告若加國推進與中國的協議，美國可能對加拿大進口商品課徵100%關稅。

特朗普說：「現在，除了其他一切外，卡尼還想與中國達成協議，這將吞噬加拿大，我們只會拿剩下的，但我不這麼認為。」