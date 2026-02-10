Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解款車劫案 | 意大利槍手即場炸車門與警駁火 場面猶警匪片︱有片

即時國際
更新時間：13:14 2026-02-10 HKT
發佈時間：13:14 2026-02-10 HKT

意大利普利亞（Puglia）大區一條高速公路周一（9日）發生持械劫案，約8至10名蒙面悍匪伏擊Battistolli集團旗下一輛運鈔車，匪徒火力強大，用炸彈引爆運鈔車門，並手持AK-47與接報趕到的憲兵駁火。劫匪最終未能得手，之後沿路騎劫路過民眾的車輛逃亡，軍警正大舉追捕在逃各人。

保險櫃防炸 運鈔車幸保不失

事發於當地時間上午8時左右，這批蒙面劫匪開著偽裝成警車的車輛，在連接萊切（Lecce）與布林迪西（Brindisi）的613號高速公路靠近圖圖拉諾（Tuturano）路段，將一輛貨車橫放並縱火，還在地面撒釘子來封鎖交通，迫使Battistolli集團的運鈔車停下。

騎劫路過車輛逃亡

隨後匪徒向運鈔車開火，並投擲煙霧彈，又使用炸藥強行炸開運鈔車車門和保險箱，觸發爆炸，過程被一旁的行車紀錄器拍下。運鈔車身在爆炸中變形，但未炸開保險櫃。匪徒其後與趕來的憲兵卡賓槍騎兵（Carabinieri）駁火。

最終匪徒未能得手，之後沿路騎劫路過民眾的車輛逃亡，軍警成功逮捕2名企圖逃跑的嫌犯。事件中無人傷亡，運鈔車幸保不失，當局仍持續搜捕在逃嫌犯。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前