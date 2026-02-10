解款車劫案 | 意大利槍手即場炸車門與警駁火 場面猶警匪片︱有片

意大利普利亞（Puglia）大區一條高速公路周一（9日）發生持械劫案，約8至10名蒙面悍匪伏擊Battistolli集團旗下一輛運鈔車，匪徒火力強大，用炸彈引爆運鈔車門，並手持AK-47與接報趕到的憲兵駁火。劫匪最終未能得手，之後沿路騎劫路過民眾的車輛逃亡，軍警正大舉追捕在逃各人。

保險櫃防炸 運鈔車幸保不失

事發於當地時間上午8時左右，這批蒙面劫匪開著偽裝成警車的車輛，在連接萊切（Lecce）與布林迪西（Brindisi）的613號高速公路靠近圖圖拉諾（Tuturano）路段，將一輛貨車橫放並縱火，還在地面撒釘子來封鎖交通，迫使Battistolli集團的運鈔車停下。

騎劫路過車輛逃亡

隨後匪徒向運鈔車開火，並投擲煙霧彈，又使用炸藥強行炸開運鈔車車門和保險箱，觸發爆炸，過程被一旁的行車紀錄器拍下。運鈔車身在爆炸中變形，但未炸開保險櫃。匪徒其後與趕來的憲兵卡賓槍騎兵（Carabinieri）駁火。

最終匪徒未能得手，之後沿路騎劫路過民眾的車輛逃亡，軍警成功逮捕2名企圖逃跑的嫌犯。事件中無人傷亡，運鈔車幸保不失，當局仍持續搜捕在逃嫌犯。