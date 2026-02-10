Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼谷翟道翟市集 | 深夜突發大火 濃煙密布 波及48店舖

即時國際
更新時間：11:12 2026-02-10 HKT
發佈時間：11:12 2026-02-10 HKT

泰國曼谷知名的翟道翟（Chatuchak）周末市集周一（9日）深夜發生大火，火勢迅速蔓延，波及48間店舖，其中28間被燒毀。

焚燒40分鐘 未傳傷亡

火警於當晚11時15分發生，靠近1號門的一間服飾店突然起火，火勢迅速蔓延至鄰近攤位，所幸消防人員及時趕抵現場搶救，歷經40分鐘奮力撲救後，終於撲滅火勢，但大火仍波及48間佔舖，當中2個區域共28間店鋪被燒毀，所幸未傳出人員傷亡。

根據Khaosod報道，消防單位調查指出，起火點位於市集內的一間服飾店，疑似因為店內堆放衣物，導致火勢一發不可收拾，短時間迅速向四周蔓延。

多輛消防車前往灌救

消防隊獲報後立即出動多輛消防車前往灌救，現場濃煙密布、火光沖天，消防員必須不斷噴灑水柱，以阻止火勢繼續蔓延。

大火撲熄後，相關部門已封鎖現場查，由專責人員進駐，以調查起火原因。

知名景點 擠滿各地遊客

翟道翟市集是東南亞規模最大的周末市集之一，每逢假日都擠滿來自全球各地的遊客，而突如其來的這場大火，將直接影響相關店家，後續賠償與重建工作仍待評估。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前