曼谷翟道翟市集 | 深夜突發大火 濃煙密布 波及48店舖

泰國曼谷知名的翟道翟（Chatuchak）周末市集周一（9日）深夜發生大火，火勢迅速蔓延，波及48間店舖，其中28間被燒毀。

焚燒40分鐘 未傳傷亡

火警於當晚11時15分發生，靠近1號門的一間服飾店突然起火，火勢迅速蔓延至鄰近攤位，所幸消防人員及時趕抵現場搶救，歷經40分鐘奮力撲救後，終於撲滅火勢，但大火仍波及48間佔舖，當中2個區域共28間店鋪被燒毀，所幸未傳出人員傷亡。

根據Khaosod報道，消防單位調查指出，起火點位於市集內的一間服飾店，疑似因為店內堆放衣物，導致火勢一發不可收拾，短時間迅速向四周蔓延。

多輛消防車前往灌救

消防隊獲報後立即出動多輛消防車前往灌救，現場濃煙密布、火光沖天，消防員必須不斷噴灑水柱，以阻止火勢繼續蔓延。

大火撲熄後，相關部門已封鎖現場查，由專責人員進駐，以調查起火原因。

知名景點 擠滿各地遊客

翟道翟市集是東南亞規模最大的周末市集之一，每逢假日都擠滿來自全球各地的遊客，而突如其來的這場大火，將直接影響相關店家，後續賠償與重建工作仍待評估。