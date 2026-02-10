愛潑斯坦案 | 前女友拒向國會作證 「特朗普不特赦不開口」

美國已故富豪淫媒愛潑斯坦的前女友兼助手馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell），周一（9日）在獄中接受美國國會閉門質詢時，行使拒絕回答問題的權利，表明若能獲得總統特朗普特赦，她就願意開口作證。

愛潑斯坦2019年在紐約監獄候審性販運罪名期間死亡，死因遭裁定為自殺；64歲的馬克斯威爾曾是英國社交名媛，因招募少女給愛潑斯坦而被判監20年。她是目前唯一因相關案件遭定罪者，今次是透過視訊連線，在德州監獄接受國會質詢。

相關新聞：

馬克斯威爾曾是英國社交名媛，因招募少女給愛潑斯坦而被判監20年。紐約南區法院

馬克斯韋爾是愛潑斯坦前女友。紐約南區法院

眾議院監督及政府改革委員會主席科默證實，馬克斯韋爾拒絕作證。美聯社

美國眾議院監督及政府改革委員會召開記者會。法新社

英前社交名媛 遭判監20年

美國眾議院監督及政府改革委員會日前發出傳票，要求馬克斯威爾說明她與愛潑斯坦之間的關係。但她在接受質詢時並未回答任何問題，而是行使美國憲法第5修正案賦予的權利，以避免自證其罪。

監督及政府改革委員會主席科默對記者說：「不出所料，馬克斯威爾援引第5修正案，拒絕回答任何問題。這顯然非常令人失望。我們原本有許多問題要問，包括她和愛潑斯坦犯下的罪行，以及是否存在其他潛在共犯等。」

要求特朗普特赦

馬克斯威爾的代表律師馬庫斯說，如果特朗普給予特赦，她願意公開作證。

馬庫斯在聲明中指出：「如果這個委員會和美國大眾真的想聽到事情發生的完整始末，以及未經過濾的真相，其實有一條直接的途徑。只要特朗普總統給予特赦，馬克斯威爾女士準備誠實地說明一切。」

律師：特朗普與克林頓未涉不法行為

馬庫斯同時表示，過去曾與愛潑斯坦交好的特朗普和前總統克林頓「並未涉及任何不法行為」。愛潑斯坦與許多知名人士關係密切，包括商界高層、政治人物、名人與學者。

他說：「只有馬克斯威爾女士能解釋原因，而大眾有權知道真相。」

