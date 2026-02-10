Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美關係 | 美媒：特朗普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

即時國際
更新時間：08:51 2026-02-10 HKT
發佈時間：08:51 2026-02-10 HKT

美國政治媒體POLITICO引述3名消息人士報道，美國總統特朗普將於4月首周前往北京，與中國國家主席習近平會晤，而這場峰會可能是特朗普與習近平今年4次會面中的第一次。白宮官員則表示，特朗普與習近平4月會晤的日期尚未最終確定，而中國駐美大使館暫時未有回應。

白宮：習特會日期未確定

特朗普去年秋天在南韓與習近平會面後，曾承諾將於4月訪問中國，但白宮至今尚未公布確切日期。一名白宮官員在匿名情況下透露行程規劃細節，表示今次訪問的確切日期尚未敲定。

消息人士透露，特朗普將於4月首周前往北京，與習近平會面。法新社
特朗普多番表示，與習近平關係非常好。法新社
事實上，兩位領導人上周曾通電話，外界認為這次通話是為此次訪問鋪路，雙方討論的議題涵蓋貿易問題與多項國際衝突。

習特上周通電話商多項議題

特朗普表示，雙方在通話中談及台灣議題。根據公開紀錄，兩位領導人在去年10月於南韓會面時並未觸及此議題。這顯示台灣問題可能在今年春季的領袖會談中被提出，並可能成為峰會前的重要緊張焦點。

上月，美國財長貝森特在瑞士達沃斯接受POLITICO訪問時說，習特今年可能會面達4次。

特朗普第2任內首度與習近平會晤是在去年10月30日在南韓釜山，雙方會談約100分鐘後，敲定推動為期1年的貿易休戰。

習近平或睽違10年首訪白宮

今年可能有4場習特會，包括4月特朗普對華國是訪問、11月深圳的亞太經濟合作（APEC）領袖會議、12月邁阿密20國集團（G20）領袖會議，以及習近平年底可能赴白宮訪問。

習近平訪美若成行，將是他睽違10年首度訪問白宮，特朗普8日曾說，日期可能是「接近年底時」。

