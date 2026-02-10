美軍印度洋攔截運油輪並登船檢查 指違反美國對委內瑞拉制裁封鎖

美國國防部表示，美軍於印度洋攔截一艘名為「阿奎拉II號（Aquila II ）」的運油輪，並登船檢查。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）指，該船違反美國對受制裁船隻的封鎖命令，並從加勒比海一路追蹤至印度洋。

路透社報道，赫格塞思在社交媒體發文稱：「美軍昨晚進行了登船檢查，過程中沒有發生任何事件。油輪企圖逃逸，但我們緊追不放。」他補充，「阿奎拉II號」無視美國對加勒比海制裁船隻的隔離禁令。

據報道，該船今年1月初自委內瑞拉水域出發，屬於運輸委內瑞拉重油的一支船隊，目的地為中國。

此次行動是美國捕獲委內瑞拉總統馬杜羅後，加強對受制裁船隻封鎖的最新措施。赫格塞思稱，美軍已從加勒比海追蹤該船至印度洋，「你燃料耗盡之前，逃不掉我們的追蹤。」

報道稱，「阿奎拉II號」的註冊地仍不清楚，船隻追蹤及數據分析網站顯示其懸掛巴拿馬旗幟。