古巴警告航空公司燃油供應告急 燃油料短缺至3月中

古巴當局向國際航空公司發出航空通告（NOTAM），警告該國自本月10日起，將無法提供噴氣燃油（Jet A-1），至少持續至3月11日，引發航空業及旅遊業憂慮。

航班或需自備足夠燃油

綜合路透社及古巴傳媒報道，官方通告顯示，包括哈瓦那何塞·馬蒂國際機場在內，全島至少9個國際機場的噴氣燃油供應將中斷，航空公司飛往古巴後將無法在當地加油。航班要繼續營運，或需自備足夠燃油、改在其他國家加油，或考慮取消部分航班。

當地媒體分析，燃油短缺源於能源危機加劇。古巴長期依賴委內瑞拉供應燃油，但自去年底以來未有收到石油或成品油，與美國加強封鎖、阻止委內瑞拉出口有關。美國政府亦警告對向古巴輸送燃油的國家施加關稅壓力。

航空燃油短缺可能影響週內數百班航班運作，導致班機取消或改道，加重旅遊業成本及不確定性。部分航空公司正在調整航班安排。

燃油危機不但對航空業造成衝擊，也令本已脆弱的古巴經濟受到進一步壓力。古巴國內燃油、運輸和電力供應持續緊張，旅客及業界正在密切關注局勢進一步演變。