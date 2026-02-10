Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道札幌住宅疑煤氣爆炸 釀一死四傷 巨響震醒居民如地震

即時國際
更新時間：00:32 2026-02-10 HKT
發佈時間：00:32 2026-02-10 HKT

日本北海道札幌市手稻區清晨發生嚴重住宅火警，事件造成一人死亡、四人受傷，附近多間住宅亦受波及。

據日媒報道，事發於周日（9日）清晨約5時05分，位於手稻區西宮之澤一幢兩層木造住宅突然傳出巨響並起火，多名居民報案指聽到爆炸聲及見到火光。涉事住宅火勢猛烈，最終全數焚毀，消防其後在燒毀瓦礫中發現一具遺體。

起火單位由一名62歲男持有，其60多歲妻子事後失去聯絡，正進行身分確認；男戶主、其20多歲女兒，以及鄰近住宅兩名女性在事故中受傷，送院治理後情況穩定。多名報案人表示曾聞到濃烈煤氣味，加上附近未起火的住宅出現大範圍窗戶爆裂、窗框損毀，甚至有碎片飛散至馬路對面，警方及消防正循「疑似爆炸」方向調查起火原因。

北海道札幌住宅疑煤氣爆炸 釀一死四傷 居民形容巨響猶如地震。法新社
涉事住宅已嚴重倒塌，事發時不斷冒出白煙，間中竄起火舌，空氣中瀰漫焦味。周邊可見大量木材、鐵皮及隔熱纖維散落，多間民居外牆熏黑，窗戶、紗窗及車庫受損，不少居民忙於善後。

事發地點距離JR發寒站約一公里，屬寧靜住宅區，有附近居民形容爆炸聲猶如地震，情況罕見，期望當局盡快查明事故原因。

