芭提雅︱中國22歲男酒店離奇墮下重傷 逾10友擋警入房調查
更新時間：22:50 2026-02-09 HKT
泰國芭提雅發生墮樓案，一名中國男子由酒店有緊密堅固鐵欄的4樓露台，離奇墮下重傷。事發後，逾10名自稱傷者朋友阻擋警方進入房間調查，令案件添上疑雲。
現場鐵欄縫隙成人難越
據紅星新聞報道，22歲的中國男子王立川（譯音），於8日凌晨3時許，在泰國芭提雅拉蒙縣納閣律鎮6村某酒店4樓墮下重創。芭堤雅市明亮圓滿道場救援中心接報趕抵急救，再將傷者送院治療。
現場保安指，傷者墮下位置有堅固鐵欄，成人難以通過縫隙，難以理解事故原因。
警方到場後試圖進入傷者居住房間調查，但出現逾10名包括中國及泰國男子，聲稱是傷者朋友，阻擋警員入內。
目前，邦拉蒙警察局已拍攝現場照片作為證據，並協調調查人員前往現場進一步查明真相，以確認在場人員是否與事件有關，或此事純屬意外。
