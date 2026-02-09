Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

【教你點分】加拿大Marcan藥廠高血壓藥瓶入錯低血壓藥  衛生部警告病人即檢查

即時國際
更新時間：21:52 2026-02-09 HKT
發佈時間：21:52 2026-02-09 HKT

加拿大Marcan Pharmaceuticals Inc.藥品公司證實，一些標示高血壓藥阿姆洛地平／氨氯地平（MAR-Amlodipine）的藥瓶，可能裝入了低血壓藥物邁妥林錠 （midodrine）2.5毫克片劑。當地衛生部門宣布召回2個批次的藥物，本港衛生署也有發出公告。

若高血壓病人誤服低血壓藥，可能導致血壓高至危險程度、頭暈、昏厥、心跳緩慢，甚至可能造成器官損傷。如果誤服者為兒童，風險可能更高。

加拿大衛生部公布，就上述藥廠MAR-Amlodipine 5毫克片劑，DIN 02371715，批號為2472021及2472021A，有效期至2027年7月的兩批藥發出召回令。

正常的高血壓藥氨氯地平藥片為白色或類白色，扁平八邊形，中間有一條橫線，一面印有「210」和「5」，另一面空白；而邁妥林錠 片劑則為白色及圓形，一面印有「M2」。

當局指出誤服藥物的危險，並警告病人檢查確認藥物，如發現有問題或有任何懷疑，應將藥品退回藥房或諮詢專業藥劑師。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT