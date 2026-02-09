【教你點分】加拿大Marcan藥廠高血壓藥瓶入錯低血壓藥  衛生部警告病人即檢查

加拿大Marcan Pharmaceuticals Inc.藥品公司證實，一些標示高血壓藥阿姆洛地平／氨氯地平（MAR-Amlodipine）的藥瓶，可能裝入了低血壓藥物邁妥林錠 （midodrine）2.5毫克片劑。當地衛生部門宣布召回2個批次的藥物，本港衛生署也有發出公告。

若高血壓病人誤服低血壓藥，可能導致血壓高至危險程度、頭暈、昏厥、心跳緩慢，甚至可能造成器官損傷。如果誤服者為兒童，風險可能更高。

加拿大衛生部公布，就上述藥廠MAR-Amlodipine 5毫克片劑，DIN 02371715，批號為2472021及2472021A，有效期至2027年7月的兩批藥發出召回令。

正常的高血壓藥氨氯地平藥片為白色或類白色，扁平八邊形，中間有一條橫線，一面印有「210」和「5」，另一面空白；而邁妥林錠 片劑則為白色及圓形，一面印有「M2」。

當局指出誤服藥物的危險，並警告病人檢查確認藥物，如發現有問題或有任何懷疑，應將藥品退回藥房或諮詢專業藥劑師。