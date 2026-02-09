Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施紀賢管治危機｜傳訊主任辭職一年換4人 幕僚長前一天才離任

即時國際
更新時間：21:49 2026-02-09 HKT
發佈時間：21:49 2026-02-09 HKT

英國首相施紀賢（Keir Starmer）政府接連有人離任，其任職僅5個月的通訊主管艾倫（Tim Allan）周一辭職，已是一年內第4位唐寧街通訊主管離職。艾倫在一份聲明中表示：「我決定辭職，以便組建新的唐寧街10號團隊。我祝願首相及其團隊一切順利。」

相關新聞：愛潑斯坦案震動英政壇 施紀賢陷逼宮危機：後悔任命文德森 向受害者道歉

此前一天，施紀賢的唐寧街幕僚長麥克斯維尼（Morgan McSweeney）才宣布辭職，為建議任命文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使負責。文德森被指與美國「富豪淫媒」性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有聯繫而引發爭議。

艾倫曾於1992年至1998年擔任前首相貝理雅的顧問，2001年創立並領導了英國頂尖公共事務諮詢公司，2025年9月被任命為唐寧街通訊主管。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT