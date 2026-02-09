施紀賢管治危機｜傳訊主任辭職一年換4人 幕僚長前一天才離任

英國首相施紀賢（Keir Starmer）政府接連有人離任，其任職僅5個月的通訊主管艾倫（Tim Allan）周一辭職，已是一年內第4位唐寧街通訊主管離職。艾倫在一份聲明中表示：「我決定辭職，以便組建新的唐寧街10號團隊。我祝願首相及其團隊一切順利。」

此前一天，施紀賢的唐寧街幕僚長麥克斯維尼（Morgan McSweeney）才宣布辭職，為建議任命文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使負責。文德森被指與美國「富豪淫媒」性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有聯繫而引發爭議。

艾倫曾於1992年至1998年擔任前首相貝理雅的顧問，2001年創立並領導了英國頂尖公共事務諮詢公司，2025年9月被任命為唐寧街通訊主管。