托兒所職員嫌返工太忙！ 瀉藥扮糖餵小孩「送他們回家」

更新時間：19:36 2026-02-09 HKT
美國伊利諾州一名日托中心的女員工因為不滿工作量太大，竟給幼童餵瀉藥，目的是將他們送回家。家長發現孩子不明原因不適，經警方介入調查揭發真凶，並證實至少3名兩歲以下幼童受害。

華雷斯（Yizel Juarez）涉嫌向幼兒餵瀉藥只為減輕工作量。 St. Charles Police Department
據報道，其中一名受害幼童的母親向媒體透露，17個月大的孩子去年夏天入學後，就開始出現不明原因的腸胃問題。她與丈夫帶着孩子四處求醫，但排除病毒感染與其他疾病，甚至換過奶粉，卻始終查不出病因。

多名家長陸續回報類似狀況，感到不妥遂報警求助。根據調查，由於日托中心規定，生病孩童必須回家休養24小時，現年23歲的員工華雷斯（Yizel Juarez）竟將咀嚼式瀉藥偽裝成糖果，餵給園內幼童吃，讓他們「不適回家」以減輕工作量。

華雷斯曾就讀北伊利諾大學（Northern Illinois University）幼兒教育系，2025年夏季入職涉事日托中心。她已被開除，並面臨3項對13歲以下兒童造成身體傷害的加重傷害未遂罪，以及3項危害兒童生命健康罪，但在出庭日期公布後已經獲釋。

孩子父母轟：不想做就換工作

受害幼童母親氣憤表示，「我的孩子現在還在為便秘所苦，醫生說這是停用瀉藥後的副作用。誰知道會有什麼長期影響？太噁心了，不想做就換工作。」受害幼童的父親則痛心地說：「我無言以對。你以為孩子在日托中心很安全，卻遇到這種事，太令人傷心了。」

