愛潑斯坦案｜FBI驚人結論：無證據顯示權貴男性經營性販賣集團

美國聯邦調查局（FBI）曾對已故金融家性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的銀行紀錄與電郵進行地毯式搜索，搜查其多處豪宅，並耗費數年時間訪談受害者，深入調查他與全球權貴的關係。然而，根據美聯社對司法部內部紀錄的審閱，調查人員雖然掌握了愛潑斯坦性虐未成年少女的充分證據，卻幾乎找不到他為權貴經營性販賣集團的實質證據。

一份2025年的檢方備忘錄指出，從愛潑斯坦位於紐約、佛羅里達州及維爾京群島的住所中查獲的影片和照片，並未拍攝到受害者被虐待的畫面，也未能牽連任何其他人參與其罪行。另一份2019年的內部備忘錄則表明，對其財務紀錄的審查，包括他向學術界、金融界及全球外交界有影響力人物相關實體支付的款項，均未發現與犯罪活動有關。

紀錄顯示，儘管一名受害者曾公開指控愛潑斯坦將她「借給」富有的朋友，但探員無法證實此說法，也未找到其他受害者有類似經歷。去年七月，探員在一封電郵中總結調查時稱，約有「四到五名」指控者聲稱曾遭其他男性或女性性虐，但「沒有足夠證據對這些人提出聯邦指控，因此案件已移交地方執法部門」。

儘管美聯社等媒體仍在審閱數百萬頁根據《愛潑斯坦檔案透明法案》公布的文件，不排除其中包含調查人員忽略的證據，但這些包含警方報告、FBI 訪談筆記和檢方電郵的文件，已為這宗轟動全球的案件提供了迄今最清晰的輪廓，並解釋了為何美國當局最終決定在未提出額外指控的情況下結案。

朱弗雷說法難以證實

調查人員曾於2011年及2019年兩度約談公開的愛潑斯坦案受害人朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre），她在訴訟及媒體採訪中指控愛潑斯坦安排她與包括英國前王子安德魯（Prince Andrew）在內的多名男性發生性關係。調查人員證實朱弗雷確實遭到愛潑斯坦性虐，但她故事的其他部分卻存在問題。

一份2019年的內部備忘錄寫道，朱弗雷聲稱另有2名受害人被「借出」，她提的人卻告訴調查人員自己無此類經歷。備忘錄稱：「沒有其他受害者描述曾被馬斯克韋爾（Ghislaine Maxwell，愛潑斯坦女友兼長期助手）或愛潑斯坦明確指示與其他男性發生性行為。」朱弗雷本人承認她的回憶錄部分屬於虛構，她在接受調查時說法多變。

FBI確認無「客戶名單」

多年來，媒體與公眾一直關注所謂愛潑斯坦的「客戶名單」。然而，FBI 探員在給上級的報告中明確指出，這份名單並不存在。一封電郵顯示，時任 FBI 副局長阿巴特（Paul Abbate）在 2024年12月30日曾詢問，調查至今有沒有媒體常提及的「客戶名單」存在，1天後一名 FBI 官員即回覆稱，辦案探員已確認不存在這樣的名單。

2025年2月19日，一名FBI督導級特別探員再次寫道：「儘管媒體對愛潑斯坦案的報導常提及一份『客戶名單』，調查人員在調查過程中並未找到這樣一份名單。」