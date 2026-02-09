南韓少子化危機 | 珍島郡守倡「進口處女」 越南使館怒轟：損害女性尊嚴

南韓全羅南道珍島郡郡守金希洙近日提議，應從越南或斯里蘭卡等國「進口處女」來解決人口萎縮問題，引發嚴重外交風波。越南駐首爾使館對此提出正式抗議，以表達強烈不滿。全羅南道政府隨即發聲明致歉，坦言該言論嚴重物化女性，且侵犯人格尊嚴。

涉越南、斯里蘭卡

南韓媒體報道，金希洙上周三（4日）在一次探討人口危機的座談會中表示，面對人口斷崖的風險，政府應採取特殊措施。他宣稱：「我們應該實施特殊措施，例如從越南或斯里蘭卡『進口處女』，並讓她們與農村地區的年輕男性結婚。」

南韓深受少子化之苦，竟有地方首長提「進口處女」。美聯社

南韓全羅南道珍島郡郡守金希洙近日提議，應從越南或斯里蘭卡等國「進口處女」來解決人口問題。法新社

珍島郡郡守金希洙出席座談會，竟拋出應「進口處女」救人口的謬論，引發嚴重外交風波。YouTube

由於該場座談會採取現場直播，金希洙的發言立即引發與會者與南韓輿論強烈譴責。現場官員如光州市長姜琪正隨即提出異議，強調解決人口問題應優先發展產業，不應利用外國人婚姻此類錯誤手段。

引發外交風波

由於金希洙使用「進口」與「處女」等詞彙形容外籍女性，引發越南政府高度不滿。越南駐首爾大使館已向韓方提出正式抗議，認為該言論嚴重傷害越南人民的感情與女性尊嚴。

全羅南道政府發言人隨後發聲明撲火，坦言郡守的言論「嚴重侵犯人格尊嚴，將女性工具化，在任何情況下都無法被合理化」，並向越南人民與所有女性深表歉意。

金希洙隨後也發表個人聲明道歉，坦承使用了「粗鄙且不恰當的詞彙」，並稱初衷是為了討論解決農村凋零的制度性措施。

世紀末人口或減半

南韓深受高齡化和少子化之苦，生育率持續探底，2024年僅為0.75。人口專家警告，假如這個趨勢不變，南韓現有的5000萬人口，到本世紀末將近減半至2680萬人。

為挽救人口，南韓基層政府已推行多種補貼，例如在特定區域發放每月15萬韓圜（約800港元）的「農村基本所得」券，但成效依然有限。

相對之下，外籍人口成為少數人口增長的來源。官方數據顯示，2025年新歸化公民共1萬1344人，主要來源國包含：中國56.5%、越南23.4%、菲律賓3.1%、泰國2.2%。