Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京車禍 | 駕林寶堅尼撞警車釀2傷 華漢棄同車女子逃逸後自首

即時國際
更新時間：16:06 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:43 2026-02-09 HKT

日本東京中央區築地大橋周日（8）日因降雪路面結冰，接連發生多宗連環車禍，其中一輛林寶堅尼跑車竟高速衝撞正在處理事故的警車，造成2名警員重傷。肇事的中國籍司機事後一度逃逸，棄下同車重傷女子，其後到警局自首。

事發於8日凌晨4時左右，涉事41歲中國籍男子劉長然駕駛林寶堅尼行經東京中央區築地大橋時，從後方撞上停靠路旁、正在處理轎車與計程車事故的警車，導致車內兩名分別51歲與49歲男警重傷，分別出現頸椎與腰椎骨折，預估需約1個月才能康復。

東京築地大橋連環車禍中，其中一輛警車被中國男子駕駛的林寶堅尼衝撞，造成2名警察重傷。X@Atsu_4
東京築地大橋連環車禍中，其中一輛警車被中國男子駕駛的林寶堅尼衝撞，造成2名警察重傷。X@Atsu_4
一名中國男子駕車撞警車後一度逃去。X@fuuuukatsu
一名中國男子駕車撞警車後一度逃去。X@fuuuukatsu
駕車肈禍中國男子其後自首。X@fuuuukatsu
駕車肈禍中國男子其後自首。X@fuuuukatsu

疑超速撞警車 釀2警重傷

林寶堅尼車內還載有一名20多歲外籍女子，同樣受重傷，但劉男直接逃離現場，棄下受傷女子。警視廳隨即以重大傷害肇事逃逸案，展開追查。

直到當晚，劉嫌自行前往月島警署投案，並向警方供稱：「我確實撞上停靠在左側的車輛，因為自己受傷疼痛難忍，想先去醫院治療才離開現場。」警方表示，劉男已坦承涉案，詳細肇因仍在調查。

投案華漢胸骨骨折重創

據報劉嫌是個體經營者，因涉嫌肇事逃逸及其他罪行被捕，他本人也身受重傷，包括胸骨骨折。據悉林寶堅尼當時的行駛速度明顯超過法定限速，東京警視廳目前正在調查事發時的具體情況。

警方也指出，受降雪影響，築地大橋路面結冰，同一時段共發生4宗交通事故、涉及8輛車輛，連同本案共造成7人受傷，研判多宗事故皆與車輛打滑有關。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT