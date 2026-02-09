東京車禍 | 駕林寶堅尼撞警車釀2傷 華漢棄同車女子逃逸後自首
更新時間：16:06 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:43 2026-02-09 HKT
發佈時間：13:43 2026-02-09 HKT
日本東京中央區築地大橋周日（8）日因降雪路面結冰，接連發生多宗連環車禍，其中一輛林寶堅尼跑車竟高速衝撞正在處理事故的警車，造成2名警員重傷。肇事的中國籍司機事後一度逃逸，棄下同車重傷女子，其後到警局自首。
事發於8日凌晨4時左右，涉事41歲中國籍男子劉長然駕駛林寶堅尼行經東京中央區築地大橋時，從後方撞上停靠路旁、正在處理轎車與計程車事故的警車，導致車內兩名分別51歲與49歲男警重傷，分別出現頸椎與腰椎骨折，預估需約1個月才能康復。
疑超速撞警車 釀2警重傷
林寶堅尼車內還載有一名20多歲外籍女子，同樣受重傷，但劉男直接逃離現場，棄下受傷女子。警視廳隨即以重大傷害肇事逃逸案，展開追查。
直到當晚，劉嫌自行前往月島警署投案，並向警方供稱：「我確實撞上停靠在左側的車輛，因為自己受傷疼痛難忍，想先去醫院治療才離開現場。」警方表示，劉男已坦承涉案，詳細肇因仍在調查。
投案華漢胸骨骨折重創
據報劉嫌是個體經營者，因涉嫌肇事逃逸及其他罪行被捕，他本人也身受重傷，包括胸骨骨折。據悉林寶堅尼當時的行駛速度明顯超過法定限速，東京警視廳目前正在調查事發時的具體情況。
警方也指出，受降雪影響，築地大橋路面結冰，同一時段共發生4宗交通事故、涉及8輛車輛，連同本案共造成7人受傷，研判多宗事故皆與車輛打滑有關。
最Hit
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
2026-02-09 09:00 HKT
譚校長愛駒初配紀仁安
2026-02-08 19:15 HKT