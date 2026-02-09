Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本眾議院選舉 | 前寫真女星森下千里「零秒當選」 爆冷擊敗政壇老將

更新時間：12:55 2026-02-09 HKT
發佈時間：12:55 2026-02-09 HKT

在剛結束的日本眾議院選舉中，執政自民黨成功奪下壓倒性的三分二議席，其中宮城縣第4選區更出現「秒殺級」結果。開票僅約2分鐘，選情即已明朗，自民黨候選人、現任環境大臣政務官的森下千里，已確定當選。現年44歲、曾以寫真女星身分紅遍全日本的森下千里，強勢擊敗在該選區盤踞30年、有「選戰之神」稱號的政壇大佬安住淳。

這場選舉結果被日媒形容為「大金星」，也就是下克上的大逆轉，主要原因在於2名候選人實力懸殊的背景。森下千里是現任環境大臣政務官，早年以賽車女郎與泳裝模特兒出道，在演藝圈擁有極高知名度，其後在2019年宣布引退後轉戰政壇。

日本眾議院選舉︱自民黨奪過半議席 拆局：華學者指將強化抗中姿態

以賽車女郎與泳裝模特兒出道

森下千里選前不被看好，許多評論家認為，寫真偶像的標籤過於沉重，在保守的日本政界與東北選區，很難獲得選民的實質信任，特別是她挑戰的宮城第4選區，對手是當時立憲民主黨（後併入中道改革聯盟）的政壇老將安住淳。安住淳曾任財務大臣、國會對策委員長，自1996年以來連續10次在單一選區當選，甚至在自民黨全盛時期也未曾落馬。

高市早苗於2025年上任後，森下千里獲得重用，被拔擢為環境大臣政務官。她在內閣中的表現相對穩健，特別是在處理東北地區綠能轉型與災後重建後的環境保護議題上，成功讓選民將她與過去的「偶像身分」脫鉤。

成功擺脫寫真偶像標籤

8日的開票結果顯示，森下千里在宮城4選區拿下了124,250票，得票率57.1%，遠遠拋離安住淳的78,6717票。這不僅是她個人的勝利，更象徵著自民黨在東北地區成功插旗。

在上一屆選舉中，森下於區域選舉敗給安住，但因同時列入自民黨比例代表名單，最終仍成功進入國會。

