伊朗局勢 | 諾貝爾和平獎得主穆罕默迪 遭伊朗加監7年半

諾貝爾和平獎得主、伊朗維權人士穆罕默迪（Narges Mohammadi）被判處7年半的新刑期。穆罕默迪已因串謀危害國家安全及進行反政府宣傳，被判刑13年9個月，仍在服刑。據報她剛結束近一周的絕食抗議，健康狀況已「日益惡化」。

53歲的穆罕默迪從事爭取女性權益的運動長達30年，在過去的25年，因公開反對伊朗使用死刑和對女性的強制性衣裝規定而多次受審和入獄。在2023年，仍然繫獄的她獲頒諾貝爾和平獎。

穆罕默迪丈夫拉赫馬尼斥責伊朗當局違反人權。路透社

穆罕默迪一雙孖生子女代母領取諾貝爾和平獎。法新社

剛結束絕食抗議

她於2月2日開始絕食，以抗議她的監禁條件以及無法與律師和家人通話，直至2月8日日才結束絕食抗議。

穆罕默迪於去年12月被捕，伊朗檢察官指她在東北部城市馬什哈德舉行的追悼會上發表挑釁性言論，並鼓勵在場人士高喊違反規定的口號，擾亂社會秩序。

穆罕默迪的納爾吉斯基金會發聲明表示，穆罕默迪周日從監獄致電其代表律師尼利稱，她已於上周六收到最新的判決，她還將被流放到東部南呼羅珊省的霍斯夫市2年。

數天前因健康惡化入院

基金會指，她已被完全隔離數周，遭切斷與外界聯繫，到日前才終於能夠通過與律師的簡短通話，講述自己的處境。

穆罕默迪告訴尼利，她3天前因健康狀況惡化被送往醫院。然而，在她完成治療之前，她就被送回了位於馬什哈德的伊朗情報部安全拘留中心。

逾10年未能見雙胞胎子女

她身在巴黎的丈夫拉赫馬尼斥責伊朗違反人權，他在一份聲明中說：「納爾吉斯（穆罕默迪）沒有進行任何辯護，她堅信司法機構毫無合法性。她認為這些審判不過是一場早已註定的鬧劇。」

穆罕默迪過去10年大部分時間都在獄中度過，自2015年以來未曾見過住在巴黎的雙胞胎子女。

伊朗堅持濃縮鈾立場

穆罕默迪的消息傳出之際，正值伊朗試圖與美國就其核計劃進行談判，以避免美國總統特朗普威脅的軍事打擊。但伊朗外長阿拉格齊表明，伊朗將堅持必須能夠濃縮鈾的立場。

以色列總理內塔尼亞胡預計本周將前往華盛頓，伊朗將成為主要討論焦點。