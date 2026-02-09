中美關係 | 特朗普：習近平接近年底訪白宮 2人關係非常好

美國總統特朗普近日對美國全國廣播公司（NBC）表示，他與中國國家主席習近平上周三（4日）通話，討論貿易、台灣、俄烏戰爭及伊朗局勢等議題，但重點放在經濟及中美關係。他重申將於4月訪問中國，而習近平將於「接近年底時」訪問白宮。

上周通話談台灣等議題

NBC周日（8日）播出4日特朗普接受專訪的內容，話題涵蓋習特通話、人工智能（AI），以及下一屆總統大選相關議題。特朗普強調，與習近平的對話「很棒」，並表示「我們都明白保持這種狀態的重要性」。

談到中美關係時，特朗普再次提及自己4月訪華的計畫，並表示習近平將於「接近年底時」訪問白宮。他說，中美是世界上最強大的國家，自己與習近平的關係「非常好」，而這點非常重要；「對他（習近平）來說，和我保持良好關係也很重要。」

重申將於4月訪華

談及美國目前的經濟表現，特朗普表示，「我認為2026年會更好」。他指出，目前有數千億美元資金湧入美國，就在此刻，已有18萬億美元（140.2萬億港元）正在美國投資，全國各地都有工廠、製造設施，以及成千上萬家企業正在興建。

至於這些外國企業的工廠與生產基地是否會在他任內於美國啟用，特朗普說，未來一年到一年半內就會陸續啟用。

主持人隨後將話題轉向人工智能，詢問特朗普是否曾使用ChatGPT或另一款生成式AI模型Claude。特朗普表示，自己其實沒有真正用過，但對相關技術「非常了解」。他說，AI是一件大事，可能會成為史上最重大的發展之一，甚至比網際網路還重要，美國在這方面大幅領先中國，也走在其他國家之前。

指萬斯及魯比奧下屈大選可望聯手

針對2028年總統大選，特朗普曾提到，副總統萬斯與國務卿魯比奧可望聯手，成為未來共和黨的潛在搭檔。不過他在今次專訪中不願明確談論誰將出任主帥、誰擔任副手。

被問及這兩人的差異時，特朗普認為這是個「相當有意思的問題」，並表示「其中一位比另一位略具外交手腕」，但兩人都非常聰明，也願意上對手不敢上的節目，並能應對任何挑戰。

特朗普指出，兩人在風格上有所不同，但都極具能力，若搭檔參選，將會非常難以擊敗。不過他也強調，在政治世界裡，永遠無法預料下一步會發生什麼事；正如人們常說的，「在特朗普時代，什麼都有可能發生」。